Vượt ngàn hải lý, kiến tạo khát vọng lớn cho quân và dân vùng biển đảo đất nước

Lướt trên triệu triệu con sóng lớn trong suốt 16 ngày đêm, từ 16/6 đến 1/7/2019, Hành trình Từ Trái Tim Vùng biển đảo do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng, phối hợp cùng Bộ Quốc Phòng và Quân Chủng Hải Quân đã đến các vùng đảo xa xôi từ Bắc chí Nam để trao tặng hàng chục ngàn cuốn sách quý do Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn.

Nhiều ngày dài vượt sóng gió không ngừng nghỉ, Hành trình kiến tạo khát vọng lớn, xây dựng ý chí khởi nghiệp kiến quốc cho hàng triệu thanh niên – thế hệ rường cột của nước nhà đã ghi dấu tại nhiều vùng đảo có tính chất đặc biệt:

- Chính thức nhổ neo tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh - đây cũng là tỉnh duy nhất trên cả nước có 2 huyện đảo (Huyện đảo Vân Đồn & Huyện đảo Cô Tô); 9 tiếng vượt sóng dữ trong đêm đến đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) - hòn đảo xa nhất tại Cực Bắc - nơi điều kiện hết sức khó khăn; kết chặng Miền Bắc tại quần đảo Cát Bà - quần đảo có nhiều đảo nhất;

- Hành trình cũng đã giao lưu với cán bộ, chiến sĩ tại Vùng 4 và Vùng 5 Hải quân. Tiếp tục lộ trình đến với đảo thiêng Côn Đảo trước khi chạm điểm đầu tiên của cụm đảo miền Nam tại Phú Quốc - huyện đảo lớn nhất Việt Nam;

- Sau 19 tiếng vượt khơi xa trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, Hành trình đến đảo xa nhất tại Cực Tây Nam Tổ quốc - Thổ Chu; chạm đỉnh Hòn Khoai - cụm đảo không có dân sinh, xa nhất tại Cực Nam, gần xích đạo nhất và cũng khắc nghiệt nhất với Hành trình khi phải vượt dốc cao 3,5km vào ngày cuối cùng của tháng 6/2019;

- Điểm cuối cùng của Hành trình tại Hòn Sơn nhỏ bé tưởng chừng thong thả lại trở nên khá chật vật khi cập cảng trong tiết trời âm u, mưa dầm cả ngày.

Một chặng đường đòi hỏi sức khỏe dẻo dai, tinh thần kỷ luật thép, tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt, sẵn sàng đối mặt với mọi địa hình để làm nên Hành trình Từ Trái Vùng biển đảo vẹn đầy ý nghĩa nhất với Thanh niên Việt tại những nơi xa xôi, cách trở nhất trên mọi miền đất nước. Cổ vũ cho chặng đường gian nan ấy là sự ủng hộ, đánh giá cao của nhiều tổ chức, cá nhân, các nhân vật ảnh hưởng, nhiều tình cảm, yêu mến, khích lệ của học sinh, sinh viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ trong suốt Hành trình.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên ủy viên BCH Trung Ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam chia sẻ: "Chủ tịch Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời bằng sức lực, vốn liếng, tâm huyết và bằng tất cả những kinh nghiệm quý báu của đời mình để tìm ra điều quan trọng nhất là đem đến cho thanh niên Việt những cuốn sách quý. Tôi rất ngưỡng mộ Tập đoàn Trung Nguyên những năm gần đây, cho dù gặp rất nhiều áp lực nhưng chưa khi nào Chủ tịch Trung Nguyên lơi là với Hành trình và vẫn kiên định thực hiện một cách quyết liệt. Ý thức về Hành trình đã thấm sâu vào những người làm chương trình, làm về cuộc cách mạng đổi đời cho các bạn trẻ khắp mọi miền đất nước. Những cuốn sách quý đổi đời sẽ giúp các bạn trẻ khai trí, khởi chí trên con đường lập thân khởi nghiệp kiến quốc".

Phấn khởi đón Hành trình đến giao lưu Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Đại tá Hoa Văn Cố - Bí thư Đảng ủy – Chính Ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đánh giá: "Hành trình mang ý nghĩa to lớn, giúp tiếp thêm sức mạnh, động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ gìn giữ biên cương. Hành trình Từ Trái Tim là hoạt động rất thiết thực và là dịp để cán bộ, chiến sĩ có cơ hội tiếp cận với những kiến thức mới nhằm trang bị kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp về kinh tế biển, tinh thần chiến binh, tinh thần kỷ luật để xây dựng đất nước trong thời đại mới".

Đồng tình với quan điểm trên, Đại tá Nguyễn Đăng Tiến – Chính ủy Vùng 5 Hải quân chia sẻ: "Hành trình đã tiến hành nhiều hoạt động thiết thực mang giá trị xã hội và nhân văn sâu sắc. Hành trình được thực hiện xuyên suốt từ Bắc chí Nam, đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân cả nước nói chung và những người chiến sĩ hải đảo nói riêng. Tôi rất tâm đắc, ấn tượng với Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend trao tặng và mong muốn có thật nhiều vùng biển đảo như Vùng 5 Hải quân được Hành trình đến giao lưu, chia sẻ, góp phần động viên quân, dân trên đảo".

Ân cần đón Hành trình, Trung tá Hoàng Chung – Phó Trưởng Trung đoàn 152 (xã đảo Thổ Chu – Huyện Phú Quốc – Kiên Giang) chia sẻ: "Ngay cái tên Hành trình Từ Trái Tim đã nói lên ý nghĩa cao cả xuất phát từ cái tâm của Tập đoàn Trung Nguyên Legend. Sách quý hôm nay Trung đoàn nhận được sẽ là phương tiện truyền tải những kiến thức mới, những bài học nâng cao tinh thần chiến đấu cho chiến sĩ, thúc đẩy khát vọng cho nhân dân. Trung đoàn sẽ có kế hoạch đọc để làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ".

Tại đảo xa xôi nhất Cực Nam - Hòn Khoai (Cà Mau), Đại úy Dương Văn Biển – Chính trị viên phó Đồn Biên Phòng Hòn Khoai xúc động: "Thật vui mừng khi Hành trình đã dày công đến tận nơi xa xôi nhất đất nước này. Tôi rất mong muốn Hành trình có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa đến các đảo xa như hôm nay".

Nồng ấm đón Hành trình với những cái bắt tay siết chặt đặc trưng của bộ đội, Thượng Tá Đỗ Công Nhựt – Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Sơn (Kiên Giang) chân thành: "Mùa sóng gió thế này, chính những người bao năm sinh sống xa đất liền như chúng tôi còn thấy chùn chân, nên hôm nay Hành trình đến tận đây thật sự là một tấm chân tình đáng quý, cá nhân tôi hết sức cảm động trước tâm huyết của Hành trình Từ Trái Tim. Hành trình đã gửi trao những trí thức quý này, Đồn sẽ có kế hoạch đọc, để chính những cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần chiến binh dũng mãnh bảo vệ Tổ quốc, còn đối với các thanh niên khi rời quân ngũ cũng sẽ là nguồn tri thức hết sức cần thiết để khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế xã nhà".

Cô Tạ Thị Hồng Kiều – một giáo viên có tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã gắn bó với Thổ Chu (Kiên Giang) đến tận 5 năm, cô thật thà: "Địa phương không có nhà sách, gia đình các em đa số khó khăn nên học sinh tại Thổ Chu rất ít được tiếp xúc với các cuốn sách về kỹ năng, nay nhận được những quyển sách quý này, chắc chắn các em sẽ mở mang thêm được vốn từ, có kiến thức hơn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt có động lực vươn lên, có khao khát đổi đời. Hành trình đã lấp đầy thiếu thốn lớn nhất của học sinh nơi đảo Thổ Chu xa xôi này".

Đồng hành triển khai Hành trình Từ Trái Tim trong suốt Hành trình chính là những khách mời có tầm ảnh hưởng nhằm chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân cùng hệ thức thành công đã gặt hái được từ chính những giá trị của các cuốn sách trong Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời.

Lần đầu tiên tham gia Hành trình, ca sĩ Hoàng Thùy Linh cảm nhận: "Linh và các bạn trẻ Việt Nam phải cảm ơn Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend rất nhiều vì đã nghĩ xa cho tương lai đất nước, không chỉ là 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm sau.Nếu vừa rèn luyện thể chất, vừa đọc sách để mài giũa tinh thần thì sức mạnh người lính sẽ nhân lên gấp nhiều lần, đất nước ngày càng vững vàng hơn".

Đồng hành xuyên suốt cùng Hành trình Trái Tim từ Miền Bắc đến Miền Nam, Á hậu Hoàng My phần nào thấu hiểu được những khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ nơi vùng đảo xa, cô chia sẻ: "Hoàng My thấy mình thật may mắn và bản thân thật nhỏ bé so với những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám biển. Để vượt qua những khó khăn, các anh có thể tìm đến một người bạn đó là sách. Hy vọng rằng, Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời sẽ là món quà quý giúp động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành nghĩa vụ Tổ quốc trao phó".

Cùng trải qua những ngày đêm lênh đênh trên biển, Hoa hậu Tiểu Vy tâm sự: "Vy đã từng rất xúc động khi cùng Hành trình Từ Trái Tim Vùng núi cao, nay lại được đến các vùng đảo xa khiến Vy cảm nhận đây là một hành trình nhân văn bởi nó không chỉ mang tri thức tới những vùng khó khăn mà còn lan tỏa tình cảm đặc biệt, mong muốn khơi dậy khát vọng của thanh thiếu niên ở những nơi sâu, xa, khó khăn nhất của đất nước".

Trả lời câu hỏi của chiến sĩ Mai Nguyễn Đăng Tuấn (Chiến sĩ Vùng 4 Hải Quân) - "Tại sao Trung Nguyên chọn vùng biển đảo xa xôi gian truân để đến trao tặng sách?", Tiến sĩ Trần Hữu Đức – Tập đoàn Trung Nguyên Legend cho biết: "Chủ tịch của chúng tôi mong muốn cả quốc gia khởi nghiệp toàn diện về mọi mặt, mong muốn cả quốc gia trỗi dậy từ tinh thần, khát vọng lớn khởi nghiệp kiến quốc mà thế hệ thanh niên, các bạn trẻ ở khắp nơi trên đất nước là chính là người đang gánh vách trọng trách lớn lao này. Vì vậy Hành trình đi khắp nơi, từ thành phố đến nông thôn, từ vùng núi cao đến biển đảo, từ đồng bằng đến hải đảo…

Hơn hết, Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ từng có tuổi thơ tại vùng đất Tây Nguyên hẻo lánh, nghèo khổ… nên rất đồng cảm và thấu hiểu những tâm tư, trăn trở của hàng triệu bạn trẻ thanh niên – đặc biệt là các bạn trẻ, thanh niên nơi vùng sâu vùng xa đang mày mò tìm kiếm công thức, con đường để làm giàu, lập thân khởi nghiệp. Vì vậy, Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ dành tâm huyết để chọn lọc những cuốn sách quý, đúc rút công thức thành công gửi đến các bạn trẻ, nhằm giúp các bạn rút ngắn con đường khởi nghiệp kiến quốc".

Hành trình Từ Trái Tim Vùng biển đảo kết thúc tại Hòn Sơn xa xôi, chia tay Đoàn tàu chuyên chở Hành trình sau nhiều ngày gắn bó, Hành trình Từ Trái Tim trở về đất liền, chuẩn bị cho chặng đường đem hàng triệu cuốn sách quý, ánh sáng tri thức đến với các học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân nơi vùng sâu, vùng xa của vùng sông rạch Đồng bằng Sông Cửu Long vào tháng 8-10 năm nay.

Tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng, trong năm 2020, hành trình sẽ đến với thanh niên, chiến sĩ và người dân trên các cụm đảo miền Trung. Điểm nổi bật và ấn tượng nhất là hành trình sẽ đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống nhà giàn DK1.

Hành trình Từ Trái Tim là hành trình dài hạn với mục tiêu kiến tạo Khát Vọng Lớn, Chí Hướng Vĩ Đại cho thanh niên Việt đã diễn ra liên tục trong gần 10 năm, trao tặng hàng chục triệu cuốn sách quý đổi đời, tạo sức mạnh tri thức đúng đắn và toàn diện cho hàng chục triệu thanh niên cả nước. Với sự hưởng ứng ngày càng sâu rộng của của các tập thể, cá nhân trên khắp mọi miền tổ quốc, Việt Nam sẽ là quốc gia khởi nghiệp và tương lai không xa sẽ hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, vĩ đại.

Hành trình Từ Trái Tim vùng biển đảo phía Nam và Tây Nam

Ý chí vĩ đại tạo nên dân tộc vĩ đại!

KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!

"Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 Triệu Thanh Niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng nhằm kiến tạo Khát Vọng Lớn, Chí Hướng Vĩ Đại cho thế hệ Thanh Niên Việt Nam; xây dựng Trí Huệ và sự Minh Triết toàn diện cho 30 triệu Thanh niên Việt thông qua việc trao tặng hàng chục triệu cuốn sách quý đổi đời tới Thanh niên Việt để có sức mạnh tri thức đúng đắn và toàn diện, để từ đó chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần, sức mạnh vật chất và sức mạnh thể chất, tạo nên sức mạnh của Quốc gia. "Tủ sách nền tảng đổi đời" gồm hơn 100 đầu sách quý được CHỦ TỊCH Tập đoàn Trung Nguyên Legend ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Tủ sách thấm đẫm tư duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành, hợp nhất tinh hoa của toàn nhân loại để giúp học hỏi toàn diện và đúng đắn về 12 lĩnh vực căn cốt nhất: Khoa Học, Triết Học, Huyền Học, Y Học, Võ Học, Kinh Tài Học, Chính Trị Học, Đạo Đức Học, Xã Hội Học, Mỹ Học, Âm Thanh Học và Ngôn Ngữ Học. Trong đó, 5 cuốn sách "Nghĩ Giàu Làm Giàu", ‘Khuyến Học", "Quốc Gia Khởi Nghiệp", "Đắc Nhân Tâm", "Không Bao Giờ Là Thất Bại – Tất Cả Chỉ Là Thử Thách" là những cuốn sách mở đầu của "Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời". Từ năm 2018 - 2023, "Hành trình Từ Trái Tim" mong muốn trang bị đến hơn 20 triệu hộ gia đình, mỗi hộ gia đình là một thư viện ánh sáng tri thức toàn diện; từng "Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời" đến 11.085 nhà văn hoá xã; 212 nhà văn hoá quận; 1.642 nhà văn hoá huyện, thị trấn; 1.135 nhà văn hoá phường; thư viện của 713 đơn vị hành chánh gồm: 68 thành phố trực thuộc tỉnh, 50 thị xã, 49 quận và 546 huyện; trang bị toàn bộ hệ thống thư viện các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội,… và 30 triệu thanh niên trên mọi miền Tổ Quốc. Số lượng sách dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn, với nguồn lực chi phí cần có là gần 5 tỉ đô la. Trung Nguyên Legend hy vọng và tin rằng, Hành trình sẽ nhận được sự hưởng ứng, hội tụ, đoàn kết, lan tỏa và được tổ chức sâu rộng hơn, rộng khắp hơn trên mọi miền đất nước; cùng sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các nhân vật ảnh hưởng, giới tinh hoa, truyền thông…vì một Chí Hướng Lớn, vì một Khát Vọng Vĩ đại, Khởi Nghiệp Kiến Quốc không chỉ cho 30 triệu thanh niên Việt mà cho mọi gia đình, mọi công dân Việt Nam. Với nguồn lực còn hạn chế về nhân lực, vật lực… nhưng Tập đoàn Trung Nguyên Legend sẽ thực hiện bằng Tâm Thiện Lành và trách nhiệm cao nhất. Đến nay, "Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" đã có sự đồng hành của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam…cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế; cùng các cơ quan truyền thông: Một Thế Giới, Thanh Niên, Soha, Tiền Phong…Hành trình đang tiếp tục tổ chức các chương trình hoạt động dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên quân đội…tại hệ thống các trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng, phổ thông trung học; hệ thống các nhà thư viện, nhà văn hóa… trên khắp cả nước và vùng biển đảo xa xôi nhất của tổ quốc. Thông tin chi tiết về ‘Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" liên tục được cập nhật tại www.hanhtrinhlapchividai.com hoặc https://www.facebook.com/lapchividai Triệu con tim chung một tấm lòng, vì khát vọng một Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng toàn diện thế giới!