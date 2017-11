Vừa sinh con gái cho Ronaldo, Georgina vẫn giữ dáng thon gọn đến khó tin

Georgina khoe tấm ảnh đang bồng cô con gái vừa chào đời cách đây ít ngày. Alana Martina là con thứ tư của Ronaldo và là đứa con đầu tiên mà siêu sao người Bồ Đào Nha không nhờ người mang thai hộ.

Bức ảnh Georgina khoe trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ người đẹp 23 tuổi vẫn giữ dáng thon gọn đến khó tin, dù vừa hạ sinh con. Cô không tăng cân chóng mặt như nhiều thai phụ khác và vẫn giữ được vẻ mảnh khảnh.

Thậm chí trước ngày lâm bồn, vòng hai của Georgina không quá to. Cô vẫn có mặt trong những dịp quan trọng gần đây của Ronaldo, như xuất hiện tại Gala trao giải The Best 2017 của FIFA ít tuần trước hay đến những bữa tiệc cùng bạn trai.

Nói không quá, nếu Georgina xuất bản cuốn sách bí quyết giữ dáng khi mang thai, có lẽ sách sẽ bán rất chạy.

Hình ảnh Georgina khi đang mang thai: