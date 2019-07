Vụ thiếu niên nguy kịch khi bị tạm giam, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: "Thông tin lan truyền trên mạng là tào lao"

Gia đình bức xúc vì vết bầm trên ngực



Bệnh viện Đà Nẵng đã có thông tin ban đầu liên quan vụ việc con trai ông Trần Văn Thêm (SN 1979, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là Trần Văn Hiền (SN 2002) nguy kịch khi đang bị tạm giam tại trại giam Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Theo đó, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, khẳng định bệnh nhân Hiền nhập viện với biểu hiện bệnh lý ác tính của bệnh nhân đái tháo đường, toan hóa máu nặng dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Ông Trần Văn Thêm, cha bệnh nhân Hiền, trao đổi với PV

"Bệnh viện đã tiến hành hồi sức tích cực chống độc cho bệnh nhân. Đến hơn 1 giờ thì bệnh nhân mới tỉnh lại hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị nhưng tiên lượng rất nặng.

Đây là bệnh lý phổ biến của bệnh nhân tiểu đường là biến chứng tối cấp khi đường huyết cao, trên nền có nhiễm trùng đường tiêu hóa khiến biến chứng bùng lên mất kiểm soát, rối loạn các chức năng của cơ thể. Đây là một trường hợp bệnh lý thông thường đối với bệnh nhân đái tháo đường, nhưng khi biến chứng sẽ rất khó kiểm soát", bác sĩ Nhân nói.

Bệnh viện Đà Nẵng cũng cho biết, người nhà bệnh nhân Hiền liên tục bao vây phòng bệnh, yêu cầu vào bên trong và làm rõ nguyên nhân bệnh nhân nguy kịch. Ban giám đốc bệnh viện đã đề nghị công an quận Hải Châu, công an TP Đà Nẵng hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự.

Lý do khiến gia đình bệnh nhân bức xúc là do trên cơ thể Hiền có 1 vết bầm ở vùng ngực.

"Đây là vết bầm trong quá trình cấp cứu khi thực hiện thao tác ép tim", một bác sĩ khoa cấp cứu cho hay.

"Thông tin lan truyền trên mạng là tào lao"

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã nắm được vụ việc và chia sẻ với gia đình bị can Hiền.

Ông Viên cho hay Hiền là bị can trong vụ án cố ý gây thương tích và đang bị tạm giam chuẩn bị xét xử.

"Công an Đà Nẵng cũng rất chia sẻ với gia đình, con cái như vậy thì cha mẹ rất xót nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý.

Bệnh của Hiền thật sự là bệnh lý. Bệnh viện Đà Nẵng sẽ trả lời cụ thể.

Sự việc xảy ra tôi thấy lo lo nên đã trao đổi với bác sĩ Nhân (bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng). Bác sĩ Nhân cho biết biến chứng bệnh đái tháo đường cấp nó như vậy. Tiền sử của Hiền đã có bệnh đái tháo đường rồi.

Đây hoàn toàn là vấn đề bệnh lý", ông Viên nói.

Bệnh nhân Hiền đang rất nguy kịch

Theo ông Viên, thông tin chính thức về nguyên nhân, triệu chứng của bị can Hiền bệnh viện sẽ cung cấp. Cơ quan công an với trách nhiệm là phát hiện người bệnh là phải đưa đi cấp cứu.

"Chúng tôi đề nghị gia đình bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng để điều trị cho bệnh nhân. Mọi việc sẽ hạ hồi phân giải.

Bệnh nhân nếu có tác động bên ngoài thì bệnh viện người ta ghi nhận ngay chứ có khi nào người ta để yên. Tôi tin chắc là không có chuyện tác động bên ngoài vì vụ án của Hiền bước vào giai đoạn xét xử rồi.

Theo tôi biết là bệnh này nguy hiểm. Thông tin trên mạng đang lan truyền là tào lao", Thiếu tướng Viên khẳng định.

Trước đó, gia đình ông Thêm nhận được thông báo từ cơ quan công an phường Hoà Khánh Nam về việc bị can Hiền phải nhập viện cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng vào lúc 10h ngày 4/7. Gia đình cho biết Hiền bị bắt vào tháng 3/2019 và bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích sau đó.

Ngày 1/7, gia đình lên trại giam thăm con trước ngày xét xử và thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Hồ sơ từ bệnh viện cho thấy Hiền được chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) từ trại giam Hòa Sơn (Đà Nẵng). lúc s18h ngày 3/7. Đến khoảng 0h ngày 4/7, Hiền được chuyển viện lên bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.