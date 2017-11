Vú sữa nhập ngoại gần 400 ngàn/quả vẫn 'hớp hồn' nhà giàu Việt

Vú sữa là một trong những loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho phụ nữ sau sinh và trẻ em. Tại Việt Nam, vú sữa Lò Rèn là thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Tiền Giang. Với mức giá dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/kg, vú sữa Lò Rèn - Tiền Giang đã trở thành một loại quả đặc sản có giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, ngoài vú sữa Tiền Giang, mới đây tại thị trường Hà Nội, một loại vú sữa vàng óng, lạ mắt được giới thiệu là vú sữa cao cấp bán nhập khẩu theo quả đã khiến cho giới nhà giàu Việt tò mò mua về ăn thử.

Theo nhiều người bán, đây là vú sữa có xuất xứ từ Đài Loan và được vận chuyển bằng đường hàng không về Việt Nam. Với mức giá dao động 350.000 – 380.000 đồng/quả, loại vũ sữa này đang gây nên cơn “sốt” trong giới nhà giàu Việt.

Theo anh Phạm Thành Công (chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu Fruits shop) trên đường Láng Hạ (Ba Đình – Hà Nội), so với vú sữa lò rèn của Việt Nam thì vú sữa nhập khẩu Đài Loan to hơn, vỏ màu vàng óng đẹp mắt và mùi thơm đặc trưng. Hơn hết, loại vú sữa này còn để được thời gian dài khi bảo quản ở nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C.

“Một điểm đặc biệt của vú sữa vàng óng Đài Loan là càng để lâu màu càng đẹp mắt và ngon hơn. Tuy nhiên, cũng phải biết cách bảo quản. Năm nay, lần đầu tiên vú sữa cao cấp này có mặt tại thị trường Việt.

Trước đó, cửa hàng tôi cũng nhập vú sữa của New Zealand, Thái Lan về bán. Nhưng nhìn chung, vú sữa của New Zealand hay Thái Lan không có nhiều sự khác biệt về giá, hình dáng so với vú sữa Lò Rèn của Việt Nam. Có chăng, sự khác biệt là vú sữa của hai nước này vỏ mỏng, quả to hơn cho nên được bán với giá 100.000 – 140.000 đồng/kg.

Còn với vú sữa Đài Loan, đây là loại quả cao cấp, do nguồn nhập tính giá theo quả nên về Việt Nam, vú sữa vàng Đài Loan cũng được bán với giá khoảng 350.000 – 380.000 đồng/quả. Khách mua hàng chủ yếu là những người thu nhập cao và là khách quen”, anh Công nói.

Anh Công cho biết thêm, vú sữa Đài Loan tại cửa hàng của anh số lượng nhập không nhiều, khoảng hai tuần anh nhập một chuyến hàng với số lượng khoảng 150 - 200 quả. Vú sữa được vận chuyển qua đường hàng không và bảo quản rất kĩ lưỡng trong hộp xốp đặc biệt để tránh va đập.

Khi vừa về đến Việt Nam, hầu như vú sữa đều được bán hết, khách hàng đa số ăn thử một lần, thấy ngon và đặt tiếp cho những chuyến hàng sau. Có khách hàng chi cả chục triệu đặt mua vú sữa Đài Loan về ăn dần.

“Thú thật là tôi mới chỉ được cầm, ngửi loại quả cao cấp này chứ tôi chưa được nếm thử. Bởi vú sữa Đài Loan về Việt Nam là được chuyển đến khách hàng luôn. Hầu như, lần nào vú sữa về Việt Nam cũng cháy hàng”, anh Công cho biết thêm.

Quả vú sữa Đài Loan có màu vàng ươm, phần đít lồi lên như núm vú - Ảnh Quỳnh Trang.

Theo chị Nguyễn Quỳnh Trang, một khách hàng thường xuyên mua vú sữa Đài Loan cho biết: “Thực ra, vú sữa Đài Loan không phải là loại quả quá quý hiếm, tại vì ở Việt Nam ít người nhập về bán nên khiến nhiều người tò mò bởi lạ lẫm.

Trước đây, tôi đã đi du lịch Đài Loan và ăn thử. Về mùi vị và độ thơm ngon thì tôi khẳng định vú sữa Đài Loan ngon hơn nhiều loại vú sữa khác.

Hình dáng cũng khác biệt, phần vỏ màu vàng ươm, đít quả không tròn mà có một vệt lồi hình chóp nhọn như núm vú. Vỏ quả vú sữa này rất mỏng, hạt nhỏ xíu và mùi thơm đặc trưng”, chị Quỳnh Trang nói.

Chị Quỳnh Trang cho biết thêm, loại vú sữa này được thu hoạch khoảng từ tháng 9 cho đến cận Tết Nguyên đán của Việt Nam. Tại thị trường Đài Loan, giá của loại vú sữa này cũng ở mức cao khoảng 280.000 đồng tiền Việt/quả. Vậy nên, khi về Việt Nam, vú sữa vàng ươm có giá gần 400.000 đồng/quả cũng là điều dễ hiểu.

“Chính vì đã từng được ăn thử nên khi biết vú sữa Đài Loan bán tại Việt Nam tôi đã đặt mua cho con ăn dần. Thực ra, tiền nào của ấy, vị ngon của vú sữa Đài Loan khi ăn sẽ khác hẳn so với những loại vú sữa khác. Tuy nhiên, vì giá đắt nên chỉ dám mua về cho trẻ con ăn thôi chứ thực ra, mình cũng không có tiền mua nhiều”, chị Trang nói thêm.

Vú sữa vàng ươm Đài Loan cũng được bán nhiều trên mạng xã hội Facebook - Ảnh chụp màn hình.

Chị Đặng Thị Loan, một người chuyên nhận đặt hoa quả nhập khẩu trên trạng mạng xã hội Facebook cho biết, vú sữa Đài Loan, nho không hạt Mỹ, cam vàng ươm Úc đang là những loại trái cây được nhiều người “có tiền” ở Việt Nam thường xuyên đặt mua.

“Mình không thuê cửa hàng kinh doanh mà chỉ bán online thôi do lấy được mối nhập hàng từ sân bay của chị gái. Mỗi ngày, mình cũng nhận được khoảng 30 đơn hàng đặt mua hoa quả, phần lớn là khách quen.

Có những người, thường xuyên chuyển khoản trước khoảng 10 triệu đồng để đặt mua hoa quả nhập ngoại ăn dần. Thời điểm này, vú sữa Đài Loan đang là loại quả được ưa chuộng nhất, nhiều khách chi cả tiền triệu mua về ăn dần”, chị Loan cho biết.

Hoa quả nhập khẩu tại Việt Nam khá đa dạng với đầy đủ chủng loại. Tuy nhiên, những loại quả có hình dạng đặc biệt thường được bán giá khá cao và phần lớn, chỉ giới nhà giàu chi tiền mua.