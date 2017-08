Vụ sát hại chủ tiệm thuốc ở tỉnh Đồng Nai: Nghi can có dấu hiệu ngáo đá

Ngày 28/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tiến hành đưa đối tượng Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đi xét nghiệm kiểm tra chất kích thích để làm rõ về hành vi "Giết người".

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh : M.T

Nạn nhân đã tử vong là chị Bùi Thanh Nhàn (26 tuổi, chủ tiệm thuốc tây P.N). Ông Đào Xuân Kiên (53 tuổi, bố chồng chị Nhàn, cùng ngụ khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang được điều trị tại bệnh viện.

Bước đầu, tại cơ quan Công an nghi can Đức thừa nhận hành vi sát hại chủ tiệm thuốc P.N là chị Nhàn và đâm ông Kiên khiến trọng thương. Tuy nhiên, quá trình làm việc tại công an, Đức có biểu hiện "ngáo đá" nên công an đã tiến hành đưa đối tượng đi xét nghiệm kiểm tra chất kích thích trong người.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 27/8, Đức điều khiển xe máy lưu thông đến tiệm thuốc tây P.N của chị Nhàn ở khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để mua thuốc. Lúc này, chị Nhàn đang đứng trong tiệm niềm nở tiếp Đức thì đối tượng không mua mà "xin" tiền chị để mua ma túy.

Chị Nhàn cho đối tượng ít tiền thì Đức đi ra ngoài. Một lúc sau, Đức quay lại tiếp tục xin thì nữ chủ tiệm nói không cho. Bất ngờ, Đức rút dao trong người đâm nhiều nhát vào bụng chị khiến nạn nhân kêu lên rồi gục.

Ông Kiên ở sau nhà nghe tiếng kêu liền chạy lên tìm cách ngăn cản thì bị Đức đâm trọng thương. Gây án xong, Đức lên xe tẩu thoát. Người dân phát hiện đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị Nhàn do vết thương quá nặng đã tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường trong đêm 27/8. Ảnh : M.T

Khuya cùng ngày, Công an đã bắt được Đức khi đang lẫn trốn tại địa bàn thị trấn Vĩnh An và thu giữ được con dao gây án.