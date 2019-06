Vụ nữ sinh giao gà: Sau khi được tại ngoại, nhà vẫn bị niêm phong, Bùi Thị Kim Thu đang ở đâu?

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan tố tụng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại đối với Bùi Kim Thu (44 tuổi) - 1 trong 9 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ D.



Trước đó, bị can Thu (vợ bị can Bùi Văn Công) bị khởi tố, tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm. Sau khi hết thời hạn tạm giam, Công an tỉnh Điện Biên đã cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cụ thể, bị can Thu sẽ không được đi khỏi nơi cư trú nếu chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Nếu bị can vi phạm các cơ quan chức năng sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Tuy nhiên, sáng ngày 26/6, ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Công an xã Thanh Nưa và bà Lò Thị Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Nưa trao đổi trên VOV, hiện tại căn nhà của 2 vợ chồng Thu tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên vẫn đang bị cơ quan chức năng niêm phong nên đối tượng Thu không về đây.

Nhóm các đối tượng trong vụ án

Trong khi đó, chính quyền và công an xã Thanh Nưa cho biết, đến nay họ cũng chưa nhận được văn bản, hay thông tin nào về việc quản lý đối tượng Thu khi được tại ngoại.

Ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cũng cho biết sẽ chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xác định đối tượng Thu đang ở đâu; để sau đó có biện pháp hướng dẫn, quản lý chặt chẽ khi về địa phương.

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu về hành vi Không tố giác tội phạm.

Qua đấu tranh, khai thác cơ quan điều tra đủ cơ sở để khẳng định Bùi Thị Kim Thu là người biết việc nữ sinh Cao Mỹ D. bị sát hại.

Khi mới bị bắt giữ, Bùi Thị Kim Thu nhất quyết không khai gì, cho rằng mình vô can. Qua quá trình đấu tranh, Thu khai nhận nhiều lần chứng kiến cảnh nạn nhân bị các đối tượng cưỡng bức phải kêu cứu trong vô vọng. Nữ bị can còn trực tiếp đút thức ăn cho D. trong quãng thời gian nạn nhân bị khống chế, giam giữ.

Điều này cũng trùng khớp với kết quả giám định pháp y khi cơ quan chức năng phát hiện trong dạ dày của nạn nhân có chứa thực phẩm, mặc dù D. bị mất tích 3 ngày trước đó.

Được biết, Bùi Thị Kim Thu, 45 tuổi, vốn bị bệnh tim bẩm sinh nên không lấy chồng. Thu gặp Bùi Văn Công - một đối tượng nghiện ma túy hành nghề chạy xe tải cách đây vài năm, hai người về sống chung nhưng không có con. Do sức khỏe không tốt nên Thu chỉ tham gia công việc lặt vặt như dọn dẹp phòng nghỉ khách sạn kiếm sống.

(Tổng hợp)