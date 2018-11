Vụ nghi can cướp giật tử vong khi bị tạm giữ ở Sài Gòn: Bắt giam 2 công an

Chiều 16/11, nguồn tin từ Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao phía Nam (Cục 6) cho hay, đã thực hiện lệnh bắt giam khẩn cấp 2 cán bộ công an quận 11 vì có liên can tới cái chết của nghi can Châu Dung Thành (35 tuổi, ngụ quận 11, trú huyện Bình Chánh) khi bị tạm giữ vào ngày 17/10.



Được biết, 2 cán bộ công an bị bắt hiện đang công tác tại Nhà tạm giữ Công an quận 11. Hai cán bộ này bị bắt tạm giam về tội "Dùng nhục hình".

Nghi can Thành được công an khống chế đưa về trụ sở. Ảnh: A.P

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 17/10, anh V.C.Q. (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) dừng xe máy trước số 219-221 Lê Đại Hành (phường 13, quận 11) để nghe điện thoại. Bất ngờ Thành lái xe máy chạy ngược chiều áp sát và giật điện thoại của anh Q. rồi tăng ga chạy về hướng vòng xoay Lê Đại Hành định tẩu thoát.

Lúc này, anh Q. tri hô và lái xe máy đuổi theo đến giao lộ Tuệ Tĩnh - Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11) thì đuổi kịp, dùng chân đạp xe Thành khiến Thành ngã xuống đường. Thấy vậy, người đi đường cùng anh Q. định bắt giữ Thành nhưng không được.

Công an tại hiện trường. Ảnh: A.P

Thành dùng mảnh vỡ của gương chiếu hậu dọa tự tử và chạy vào điểm trò chơi điện tử số 121 Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11 cố thủ.

Công an phường 13 phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận 11 bao vây khống chế, bắt giữ Thành.

Công an quận 11 ra quyết định tạm giữ Thành để tiếp tục điều tra. Thành là đối tượng có một tiền án cướp giật tài sản, một tiền án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và một tiền sự cai nghiện ma túy.

Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: A.P

Tuy nhiên, sáng 18/10, Thành có những biểu hiện không tốt về sức khỏe và công an quận 11 đã đưa Thành vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, Thành đã tử vong sau đó do phù phổi cấp. Gia đình Thành sau đó đã tiến hành làm các thủ tục kiến nghị về nguyên nhân cái chết của Thành.

Công an TPHCM đã vào cuộc cùng nhiều đơn vị liên quan tiến hành điều tra làm rõ.