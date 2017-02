Vụ lọt hố ga tử vong khi chạy đón xe buýt: Không khởi tố vụ án hình sự

Luật sư Đức Chánh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh cho biết, Khoản 2 Điều 47 Luật Giao thông đường bộ quy định, trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải bố trí báo hiệu, rào chắn tạm thời tại nơi thi công và thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Theo quy định tại Điều 15 của Thông tư liên tịch 9/2013 do liên bộ Công an, Quốc phòng, Tư pháp, VKSND Tối cao, TAND Tối cao ký thì các hành vi "Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về duy tu, bảo dưỡng, quản lý để công trình giao thông không bảo đảm trạng thái an toàn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình như không bảo đảm hệ thống cọc tiêu, biển báo, biển chỉ dẫn, biểu hiệu… là những hành vi vi phạm các quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không quy định tại Khoản 1, Điều 220 BLHS. Vì vậy, những người thi công công trình này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông theo Điều 220 BLHS.

Những đơn vị khác như giám sát thi công có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 285 BLHS.