Vụ hỗn chiến ở công viên Sài Gòn: Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội

Ngày 24/4, Công an quận Tân Phú, TP HCM cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra cái chết của anh Lương Văn Hiếu (SN 1996, ngụ Lạng Sơn, trú huyện Bình Chánh, TP HCM) ở công viên Gia Phú, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.



Nhóm nghi can bị bắt giữ gồm Đỗ Thị Thanh Huyền (SN 2004, ngụ tỉnh Hà Tây), Nguyễn Ngọc Thành (SN 1992), Hoàng Trung Hiếu (SN 2001), Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Quang Văn Thế (SN 1997), Vi Văn Hà (SN 1997), Vi Văn Mạo (SN 1999), Quang Văn Lợi (SN 2000, cùng ngụ Nghệ An), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1998, quê Hà Nội) và Lương Thế Anh (SN 1999, ở TP HCM).

Đồng thời, công an đang tiến hành điều tra truy bắt nghi can chính đâm anh Hiếu tử vong là Lê Văn Ngọc (thường gọi là "Siêng", SN 1996, ngụ tỉnh Nghệ An) đang bỏ trốn.

Công an xác định các đối tượng và nạn nhân đang làm việc tại các xưởng cơ khí và may mặc tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Bước đầu, nhóm này khai nhận nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc Thành và anh Hiếu có những mâu thuẫn trong việc phát ngôn trên mạng. Sau đó, Thành mang chuyện kể lại cho em trai là Trường. Nghe xong, Trường lên kế hoạch dạy cho Hiếu 1 bài học.

Nhóm đối tượng tại công an. Ảnh : M.T

Vì biết anh Hiếu hay tới công viên Gia Phú chơi mỗi dịp cuối tuần nên Trường cùng nhóm bạn tìm tới.

Khoảng 22h ngày 15/4, anh Hiếu cùng bạn tới công. Lúc này, nhóm Trường chạy lại xông vào đánh tới tấp anh Hiếu cùng bạn.

Bất ngờ, Ngọc xông vào dùng dao đâm anh Hiếu gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm rời khỏi hiện trường. Anh Hiếu được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.