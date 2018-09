Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam có bao nhiêu tiền gửi trong ngân hàng?

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, Viện KSND tỉnh Phú Thọ vừa có cáo trạng truy tố 92 bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra vụ án "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Rửa tiền" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cùng các đồng phạm thực hiện đã thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng.

Trong đó Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.400 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hơn 1.000 tỷ đồng của Phan Sào Nam.

Liên quan đến khoản tiền của "ông trùm" Phan Sào Nam, cơ quan điều tra cho biết các khoản gửi tiết kiệm gần 700 tỷ đồng; đầu tư vào 4 doanh nghiệp 92 tỷ đồng; đứng tên mua 15 căn hộ khoảng 150 tỷ đồng, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ không khó khăn gì khi áp dụng các biện pháp kê biên, thu hồi tài sản.

Tuy nhiên, còn có một số khoản tiền lớn nữa, như khoản 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng ở Singapore; hoặc số vàng, đô la trị giá gần 700 tỷ đồng mà Phan Sào Nam khai chuyển cho các bị can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Kê Văn Kiên cất giữ, song do các bị can này đang bỏ trốn nên chưa có điều kiện xác minh làm rõ.

Riêng số tiền 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng ở Singapore, được biết Bộ Công an đã phối hợp với VKSND Tối cao thành lập một tổ chuyên án cùng với Cảnh sát quốc tế Interpol và phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để thu hồi khoản tiền lớn do phạm tội mà có này.

Trong khi đó với "ông trùm" Nguyễn Văn Dương, theo nguồn tin của báo Tiền phong, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên nhiều tài sản gồm 6 điện thoại, trong đó có 1 chiếc Vertu, 3 iPhone; hơn 70 tỷ đồng, 1.327 USD, 32.000 Rup tiền mặt, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 sổ tiết kiệm tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ 4 ô tô hạng sang của ông trùm Nguyễn Văn Dương gồm: Mecedes Benz S500, Audi A8, Landcruiser và Lexus LX570.