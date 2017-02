Vụ cướp vợ giữa đường tại Nghệ An: Có dấu hiệu của tội Bắt, giữ người trái pháp luật

Bị bắt làm vợ khi về quê ăn Tết

Ngày 4/2, một đoạn clip ghi lại cảnh "cướp vợ" ở huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An được phát tán trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao, bán tán.



Đoạn clip dài gần 3 phút, khi cô gái đang đứng bên đường thì xuất hiện bốn nam thanh niên kéo, ép buộc cô này lên xe máy. Ngay lúc đó chiếc xe máy chở 3 không đội mũ bảo hiểm lao đi. Cô gái ngồi giữa vùng vẫy và la hét thất thanh.

Cô gái tiếp tục la hét, cố vùng khỏi xe máy. Khi cô gái xuống khỏi xe máy, các thanh niên tiếp tục bắt giữ, ôm lấy người, ép buộc cô gái lên xe.

Cô gái không chịu lên xe, tiếng người phụ nữ xung quanh nói lớn "thả ra đi, nó không ưng thì thôi". Lúc có một ô tô con đi qua cô gái vùng thoát được khỏi các thanh niên, bỏ chạy.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp xác nhận, clip trên được quay trên địa bàn xã Châu Lộc.

Khi từ miền Nam về quê nghỉ tết Đinh Dậu 2017, thì một thanh niên ở xã Liên Hợp (huyện Quỳ Hợp) "ưng" cô gái.

Người thanh niên này và người thân đã đòi sang nhà cướp vợ, cô gái phải trốn nhiều ngày. Đến sáng 3/2, cô gái ra ngã ba Châu Lộc để bắt xe đi vào Nam thì xảy ra cảnh trên.

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng thông tin thêm với PV báo Lao Động: "Cả hai đối tượng nam và nữ này đều đã đủ tuổi công dân (18 tuổi trở lên).

Người Thái có tục bắt vợ, do đôi trai gái yêu nhau, muốn tiến đến hôn nhân. Khi tổ chức bắt vợ thì được bỏ qua một số thủ tục, đỡ mất thời gian và chi phí.

Nói "cướp vợ" nhưng thực chất là nhằm "đốt cháy giai đoạn". Sau đó, họ phải nộp phạt một ít và tổ chức cưới. Quan trọng là có sự đồng ý giữa nam và nữ. Còn nếu bắt vợ mà không được sự đồng ý của cô gái là lợi dụng, không thể chấp nhận được".

Về quan điểm xử lý vụ việc, ông Nguyễn Đình Tùng cho hay, thời gian gần đây, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hành vi cướp vợ đã giảm hẳn, không xảy ra sự cố. Sự việc vừa qua là một hiện tượng khá hi hữu.

"Quan điểm của chúng tôi là nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì cần xử lý nghiêm; nếu có căn cứ thì xử lý hành chính theo quy định để giáo dục, răn đe chung", ông Tùng nói.

Trung tá Đinh Anh Dũng - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết: "Phía công an có nhiệm vụ xác minh có dấu hiệu tội phạm hay không để xử lý.

Đến nay, phía gia đình cô gái cũng chưa có đơn, việc bắt cóc cũng chưa thành, cô gái đã vào miền Nam làm việc. Chúng tôi tiếp tục xác minh vụ việc để xử lý theo quy định".

Ảnh cắt từ clip: Cô gái bị ngã xuống đường trong quá trình giằng co với nhóm thanh niên.

Hành vi vi phạm pháp luật

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty Luật ICC Việt Nam: Hành vi cướp vợ như phản ánh tại huyện Quỳ Hợp là hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi nói trên có dấu hiệu của tội "Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 1999. Hành vi này của các đối tượng đã xâm phạm đến quyền tự do, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của cô gái.

Do vậy, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải xem xét, xử lý nghiêm để tránh tạo tiền lệ xấu. Trường hợp hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm cũng cần xem xét xử lý hành chính các đối tượng đã tham gia cướp vợ.

Tổng hợp