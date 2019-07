Vụ cổ thai nhi có vết khâu: CQĐT tìm hiểu thông tin gì từ vợ chồng sản phụ?

Sáng nay (11.7), tại gia đình sản phụ Nguyễn Thị Tình tại thôn Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), chị Tình vẫn nằm không thể dậy được, phần vì do chấn động tâm lý, phần vì do sức khỏe sau sinh.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Sỹ Chiến (chồng sản phụ) cho biết, phía Công an huyện đã đến gia đình lấy thông tin vụ việc từ cả 2 vợ chồng.

Một thông tin đáng được 2 vợ chồng cung cấp cho công an: Vào ngày 24.6 anh Chiến chở chị Tình đi siêu âm lại tại phòng khám siêu âm có địa chỉ tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), tất cả kết quả đều bình thường.

"Tôi chở vợ đến để siêu âm, khám thai, vào ngày 24.6 bác sĩ nói thai nhi phát triển bình thường, vì ngày 21.6 mới siêu âm nên bác sĩ bảo không phải lấy phiếu siêu âm", anh Chiến cho hay.

Thiếu tá Nguyễn Trường Thi, Phó Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác nhận với PV Báo Lao Động là vợ chồng sản phụ có cung cấp thông tin về tình tiết này.

"Vợ chồng sản phụ có khai ngày 24.6 có đi siêu âm, chúng tôi đang xác minh lại thông tin này", Thiếu tá Thi cho hay.

Nếu như lời khai của vợ chồng sản phụ trên là đúng thì việc báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ và Sở Y tế Hà Tĩnh về việc thai nhi chết lưu 7 ngày là không chính xác.

Thiếu tá Thi cũng thông tin thêm hiện việc điều tra đang được gấp rút để hoàn thành báo cáo lên Công an tỉnh trong tuần này.

"Việc điều tra anh em đang làm, việc xác định thai nhi chết trước hay chết sau thì cần phải khám nghiệm tử thi, phía gia đình chưa có yêu cầu về vấn đề này nên Cơ quan điều tra không thể tiến hành, còn quy trình của bệnh viện thì sai nhiều cái", Thiếu tá Thi thông tin thêm.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: A.Đ

Khi PV đặt vấn đề tiếp cận báo cáo kết quả điều tra sơ bộ thì Thiếu tá Thi cho hay: "Hiện chúng tôi đang gấp rút hoàn thành báo cáo, chưa thể cung cấp cho báo chí được.

Báo cáo này chúng tôi cố gắng hoàn thành và gửi Công an tỉnh trong tuần này, đồng chí thủ trưởng cũng đã gọi điện giục rồi".