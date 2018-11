Vụ cô gái mất tích nghi bị bắt cóc trước ngày cưới: Chồng vẫn yêu vợ dù chuyện gì xảy ra

Ngày 19/11, ông Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1956, trú xã Đại Sơn, Đô Lương, Nghệ An) cho biết, hiện con gái ông - Nguyễn Thị P. (21 tuổi) đã trở về nhà sau nhiều ngày mất tích. Tuy nhiên, sức khoẻ P. vẫn mệt và tinh thần trong tình trạng lo sợ, hoảng loạn nên gia đình chưa thể nói chuyện nhiều.



Theo ông Nghĩa, trước đó vào ngày 13/11, P. đạp xe đi chăn trâu rồi bất ngờ mất tích. Gia đình đi tìm kiếm nhưng chỉ thấy chiếc xe đạp mà P. thường đi.

Rất đông người đến nhà hỏi thăm khi biết P. trở về nhà an toàn.

Ông Nghĩa báo cáo lên công an, chính quyền và đăng tải thông tin về P. để nhờ tìm kiếm.

Trước khi xảy ra sự việc, P. vẫn đang chuẩn bị thiệp mời cho ngày cưới sắp tới và tinh thần vui vẻ nên khả năng việc P. bỏ đi được gia đình loại trừ. Nhiều nghi vấn được đặt ra, trong đó có việc nghi P. đã bị bắt cóc.

Khi gia đình lên mạng xã hội tìm kiếm thấy tài khoản facebook của P. vẫn hoạt động nên nhắn tin vào. Lúc này tài khoản của P. trả lời vẫn ổn, nhưng gia đình gọi xin xem video, hình ảnh của P. thì không được.

Đến sáng 15/11, một số điện thoại lạ gọi vào số của gia đình ông Nghĩa nói P. đang về trên chiếc xe khách Khánh Hoàn chạy tuyến Quảng Ninh - Đô Lương. Đến 3h sáng 16/11, gia đình đã đón được P. về nhà an toàn.

Sau khi P. mất tích và trở về bất ngờ, nhiều người cho rằng P. bị bắt cóc nhưng may mắn được thả ra. Tuy nhiên, thực hư câu chuyện này hiện vẫn chưa thể xác định rõ.

Bản thân người nhà của gia đình cô gái này cũng chưa biết lý do. Nhưng vì P. vừa trở về, đang mệt, không tiếp xúc với người lạ và hoảng loạn nên gia đình cũng chưa hỏi.

Dự định cuối tháng P. và anh Việt sẽ tổ chức đám cưới.

Chia sẻ với PV, ông Nghĩa cho biết, do mấy ngày qua P. đang mệt, tinh thần hoảng loạn nên gia đình chỉ động viên con chứ chưa hỏi rõ mọi việc. Tất cả phải đợi P. ổn định tâm lý.

"Mấy ngày qua, nhiều người đến hỏi thăm động viên nhưng cháu P. đang yếu và không dám tiếp xúc với người lạ. Đêm về nó ngủ mơ và giật mình. Anh em, họ hàng từ xa đều về hết. Giờ quan trọng là cháu đã về nhà an toàn, còn mọi việc để cháu ổn định lại đã.

Mấy hôm công an cũng đến nhưng gia đình xin để cháu khoẻ lại rồi làm việc", ông Nghĩa nói.

Chia sẻ với PV, anh Hoàng Quốc Việt (26 tuổi, chồng sắp cưới của P.) cho biết, dự định ngày 29/11 tới đây, 2 gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho anh và P. Anh nói, dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ tổ chức đám cưới và lấy P. về làm vợ.

P. mất tích bất ngờ và trở về cũng khiến nhiều người bất ngờ.

"Hôm đó vợ chồng chị gái tôi cùng mọi người ra Quảng Ninh tìm, rồi đi theo xe khách đó về và đón được P. Do em ấy chưa hết hoảng loạn nên tôi chưa nói chuyện nhiều. Sau đó, tôi lại đi theo xe tải chở hàng nên vẫn chưa nói chuyện với em. Tôi có gọi về hỏi thăm thì P. cũng ổn định hơn nhiều rồi.

Ngày mai về tôi sẽ nói chuyện với em. Đám cưới của chúng tôi vẫn sẽ diễn ra theo đúng dự định", anh Việt nói.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Đô Lương cho biết, khi sự việc xảy ra, phía công an huyện có nắm được sự việc. Từ khi P. trở về, gia đình không có thông tin phản ánh gì với công an huyện. Hiện phía công an huyện đã giao xã làm biên bản tìm hiểu rõ sự việc này.