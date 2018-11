Vụ chém nhau kinh hoàng trước cổng trường: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú

Chiều 17-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, sau thời gian vận động, 2 đối tượng Văn Viết Huy (21 tuổi, trú số 2/7/10 Hải Triều, phường An Cựu, TP Huế, làm thợ lắp camera) và Tôn Thất Cường (25 tuổi, ở thôn La Khê, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, làm thợ trầm) đã đến Cơ quan công an đầu thú do có liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.



Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng trên để tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trước đó như Báo CAND thông tin, do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 19h tối 6-11, Trần Ngọc Sơn (20 tuổi, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) và Lê Hữu Thiên Minh (21 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) cùng 4 đối tượng, gồm: Võ Anh Tuấn, Võ Đức Tứ, Phan Tấn Phong, Võ Công Quý (cùng trú ở TP Huế) hẹn nhóm của Võ Công Hùng (26 tuổi, trú phường An Tây, TP Huế) và 2 người khác đến trước trường Tiểu học Huyền Trân (phường An Tây, TP Huế).

Tại đây, sau khi gặp nhau, cả 2 nhóm dùng hung khí chuẩn bị từ trước để rượt đuổi và chém nhau. Vụ ẩu đả khiến Hùng bị chém nhiều nhát dẫn đến thương tích nặng nên sau đó được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên sau đó Hùng đã tử vong nên Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt giữ Trần Ngọc Sơn, Lê Hữu Thiên Minh cùng một số đối tượng khác liên quan đến vụ án để làm rõ hành vi giết người.