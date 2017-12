Vụ cha đâm chết con 5 tuổi: Không hiểu sao "có thể ra tay tàn độc" như vậy

Ngày 12/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Võ Kim Minh (SN 1978, ở phường Phù Đổng, TP Pleiku) để điều tra hành vi Giết người.



Nạn nhân của vụ án không phải ai khác lại chính là con trai của Minh, cháu V.K.P (5 tuổi).

Theo thông tin ban đầu trên báo Vietnamnet, tối 11/12, Minh gặp lại vợ cũ là chị V.T.N.D (SN 1978, trú phường Hội Thương, TP. Pleiku) trước một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Trong lúc cự cãi lớn tiếng, bất ngờ Minh lấy dao đâm vào ngực trái của con trai khi cháu đang chơi đùa ở lề đường. Mặc dù được mọi người phát hiện, chạy ra can ngăn nhưng cháu bé đã bị nghi phạm đâm nhiều nhát gục xuống đường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây ra vụ việc, Minh cầm kéo định tự tử nhưng mọi người ngăn cản kịp thời và giao cho cơ quan công an.

Anh Bùi Văn Hùng (25 tuổi) kể lại trên báo Phụ nữ: "Khi nghe tiếng mọi người hét lên, tôi chạy ra thì thấy ông Minh đang cầm dao đâm đứa bé. Bức xúc, tôi liền nhảy vào can thì bị ông Minh đâm ngược lại. May mắn, tôi tránh được và khống chế ông Minh rồi giao cho công an".

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

Nam thanh niên làm phục vụ bàn ở quán đối diện chứng kiến vụ việc đau lòng đã chia sẻ trên trang Zing: "Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh vụ án đêm qua. Không hiểu sao ông Minh có thể ra tay tàn độc với con trai mình như vậy. Hổ dữ còn không ăn thịt con mà...".



Thông tin trên trang này cũng cho hay, Minh công tác tại một công ty điện lực, được đồng nghiệp quý mến và nhận xét là người hiền lành. Đồng nghiệp làm cùng cũng cho rằng người đàn ông rất yêu thương con và hai cha con thường đi du lịch với nhau.

"Tôi không thể ngờ vì anh Minh lành như cục đất mà lại có hành động điên rồ như vậy. Cháu bé có tội tình gì kia chứ. Trước đây chúng tôi nghe nói anh Minh có tư tưởng muốn chết nhưng chỉ nghĩ là anh ấy dọa để níu kéo vợ quay về", người đồng nghiệp của nghi phạm chia sẻ.



Được biết, Minh và chị D. kết hôn năm 2012 và có một con chung là cháu P. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến ly hôn nên cháu P về ở với mẹ. Minh mới bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não khoảng 1 năm trước.

Theo Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng Phòng PC45, Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên báo Sài Gòn giải phóng, sau khi vụ việc xảy ra, người dân phẫn nộ nên có đánh nghi phạm. Hiện nghi phạm đang hoảng loạn, nằm điều trị tại bệnh viện nên chưa thể lấy lời khai. Công an đang chờ nghi phạm ổn định tâm lý để lấy lời khai.



