Vụ bà bầu bị tra tấn sinh non, thai nhi tử vong: Rùng rợn màn tra tấn bằng keo nấu chảy

Ngày 15/4, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương truy bắt Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng, ngụ huyện Bình Chánh), đây là những người được cho là cầm đầu trong vụ bà bầu 6 tháng bị nhóm người tra tấn suốt 2 tuần đến sinh non, thai nhi tử vong.



Hiện công an đang tạm giữ hình sự Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) vì có liên quan vụ việc.

Nạn nhân là chị H.N.Y. (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An, ngụ quận 11) vẫn đang còn yếu và đang điều trị ở bệnh viện.

Bước đầu, tại công an, Khang thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 25/3, Khang được Dũng gọi tới nhà ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Tại đây, Khang được Dũng lệnh phải đánh đập và tra tấn chị Y. khi chị này bị trói tay chân, bịt vải vào mặt, miệng. Tuy nhiên, Khang khai nhận là do lúc đó đã sử dụng ma tuý.

Qua làm việc với bà Trần Thị Sương (56 tuổi, mẹ của Dũng và Huyền) thì bà này có biết chuyện chị Y. bị tra tấn. Sau khi chị Y. bị tra tấn khiến chị bị thương tích và sinh non thì thai nhi đã tử vong. Hai người con đã gọi bà tới và mang thai nhi đi vứt ở bãi đất trống.

Riêng chị Y. sau khi thoát khỏi nhà của Dũng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Chị Y. nhập viện với tình trạng đa chấn thương, nhiều vết bầm, gãy 1 tay. Do sức khoẻ còn yếu nên chị Y. vẫn chưa khai báo cụ thể.

Vết thương trên người chị Y. Ảnh: M.T

Tuy nhiên, chị Y. cho biết, trong quá trình giam giữ, nhóm đối tượng kia đã dùng cây gỗ đánh đập vào người chị Y. Nhóm còn đấm đá vào bụng chị Y., dù cho chị Y. nói là đang mang thai. Chưa dừng lại, nhóm còn dùng keo nấu chảy nhỏ vào nhiều chỗ trên cơ thể chị Y. Thậm chí, nhóm dùng bình gas có đầu khò để dí vào tay, chân khiến chị Y. bị bỏng nặng.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn chuyện tiền bạc mà nhóm Dũng đã "bắt cóc" giam lỏng chị Y. gần 3 tuần để tra tấn dẫn tới sinh non, thai nhi tử vong.

Như đã thông tin, ngày 19/3, chị Y. (có thai 6 tháng) đi tới nhà Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM chơi. Tối cùng ngày, chị Y. ra về thì Dũng và Huyền (em của Dũng) không cho về. Sau đó, cả 2 đã giữ chị Y. lại khoảng 1 tuần. Cũng trong thời gian này, cả 2 điện cho đối tượng Khang tới.

Sau đó, cả nhóm dùng dây trói và tra tấn chị Y. trong khoảng 2 tuần tiếp theo. Sự việc khiến cho chị Y. bị đau và sinh non thai nhi dẫn tới tử vong. Lúc này, Dũng và Huyền gọi cho mẹ là bà Sương tới nhà để mang thai nhi đi vứt ở bãi đất trống ở khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Ngày 10/4, chị Y. được nhóm thả về nhà. Lúc này, gia đình phát hiện nên đã báo công an.

Công an vào cuộc điều tra mời Khang và bà Sương tới làm việc và hai người này có khai báo như trên. Tuy nhiên, cả 2 khai chủ mưu vụ việc là anh em Dũng và Huyền. Lúc này, cả 2 anh em Dũng, Huyền đã rời khỏi nơi cư trú.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu: ma tuý đá, cỏ Mỹ, dụng cụ sử dụng ma tuý, bình gas mini, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, đạn , khúc gỗ, lưỡi dao, đoạn dây xích có gắn ổ khoá, đoạn cây tầm vong,cuộn băng keo, đoạn dây dù 173cm, dây nịt, sóng số 8, 10 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Hiện công an đang khẩn trương truy xét anh em Dũng, Huyền để phục vụ việc điều tra.