Vụ 2 thi thể bị đúc bê tông: Ai là người đầu tiên nhận diện chiếc ô tô của nhóm nghi phạm?

Vào khoảng 0h ngày 18/5, sau khi nhận được tin từ khách sạn Tiamo nằm trong khu dân cư Tiamo thuộc phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, công an lập tức đến hiện trường xác minh, sau đó đưa nhóm người về trụ sở làm việc.



Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn Tiamo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ thành công nhóm nghi can:

Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại một địa chỉ ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang) liên quan đến vụ hai xác chết giấu trong khối bên tông ở một ngôi nhà trên địa bàn xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Theo thông tin từ khách sạn, nhóm nghi can thuê phòng giường đôi giá 7 triệu đồng/tháng.



Họ nhận phòng từ đầu tháng 4-2019 và chỉ có một người để lại chứng minh nhân dân để đăng ký lưu trú theo quy định.



Theo Tiền phong, người đứng ra thuê phòng ở khách sạn sử dụng giấy tờ tên là Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang). Chỉ duy nhất Thảo là người thường trao đổi với tiếp tân, 3 phụ nữ còn lại ít khi rời khỏi phòng hoặc nói chuyện với người của khách sạn.

Nhóm người này không cần tới nhân viên khách sạn dọn phòng và có biểu hiện né tiếp xúc với người ngoài.

Căn phòng nơi nhóm ghi can thuê ở đang được niêm phong phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Báo Bình Dương

Tối 17/5, sau khi xem thông báo của công an truy tìm hai phụ nữ có liên quan đến vụ án, nhân viên khách sạn phát hiện chiếc ô tô của nhóm nghi can đang ở tại khách sạn này có nhận dạng và và biển số xe trùng khớp; đồng thời trong nhóm khách có cô gái trẻ để tóc ngắn giống hình ảnh đăng tải, nên khách sạn đã trình báo cơ quan chức năng.

Clip phát hiện nhiều tiền, vàng trong ô tô của nhóm nghi phạm vụ thi thể đúc bê tông. Nguồn: Người lao động

Một nhân viên khách sạn cho biết, trong lúc cơ quan chức năng chưa đến thì đột ngột nhóm người này trả phòng trong đêm, đòi lấy lại CMND. Lấy lý do khách sạn đã nộp CMND của khách cho cơ quan công an để đăng ký lưu trú theo quy định, nhân viên khách sạn mong muốn kéo dài thời gian để cơ quan công an có mặt trước khi nhóm nghi can này kịp rời đi.

Dù chưa được trả CMND nhưng nhóm khách vẫn mang hành lý ra xe và rời khỏi khách sạn. Lúc này, bảo vệ khách sạn phải đóng cửa để kéo dài thời gian chờ cơ quan chức năng đến.

Nhóm khách ở trên xe, riêng cô gái tóc ngắn lái xe xuống nói với bảo vệ là họ không có làm gì, lý do gì khách sạn giữ họ lại mà không cho đi.

Khi lực lượng công an xuất hiện, nhóm nghi can mới chịu về trụ sở công an để hợp tác điều tra, một nhân viên khách sạn kể lại với PV báo Bình Dương.

Tổng hợp