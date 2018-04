Vòng 6 V-League 2018: Bất ngờ tạo nên từ nhóm cuối bảng

Sự vùng lên mạnh mẽ của Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng cũng đã khiến cho trật tự xếp hạng tạm thời có những biến động rất lớn ở khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng.



Hoàng Anh Gia Lai có trận thắng thứ hai

Những tưởng Hoàng Anh Gia Lai sẽ khó có thể gượng dậy sau thất bại 0-5 trước Hà Nội song đoàn quân của huấn luyện viên Dương Minh Ninh đã gây bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu thứ 6 trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng.

Đội bóng phố Núi đã đánh bại đối thủ với cách biệt hai bàn trong một trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai chơi hay nhất kể từ đầu giải nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội, cũng như việc cụ thể hóa các cơ hội trước cầu môn đối phương.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong trận đấu này mà người hâm mộ phố Núi thực sự chờ đợi đã thành hiện thực, đó là Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League mùa giải năm nay.

Dù đó chỉ là một bàn thắng được ghi từ chấm phạt đền song điều quan trọng nhất, nó giúp cho một trong những chân sút nhận được kỳ vọng lớn nhất ở Hoàng Anh Gia Lai trút bỏ mọi áp lực tâm lý để có thể chơi tốt hơn ở các vòng đấu tiếp theo.

Hải Phòng thoát hiểm

Một chiến thắng khác cũng được coi là bất ngờ lớn ở vòng đấu thứ 6 là trận thắng của Hải Phòng trước Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc đọ sức ngay trên sân Thống Nhất. Đội bóng với rất nhiều ngôi sao được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Toshiya Miura đã bị đánh bại bởi bàn thắng duy nhất được ghi do công của Diego Fagan ở phút thứ 88 của trận đấu.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Chiến thắng của đội bóng đất Cảng ở thời điểm này đã tạm xua tan những nỗi lo nơi hậu trường, đồng thời giúp huấn luyện viên Trương Việt Nam giảm tới bớt sức ép về khả năng tại vị sau những kết quả đáng thất vọng kể từ đầu mùa giải.

Trong khi đó, thất bại của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự trồi sụt về phong độ và trở thành bài toán chưa có lời giải đối với nhà cầm quân người Nhật Bản trong hành trình khẳng định tài cầm quân ở V-League.

Áp lực cho Hà Nội

Đang cho thấy một phong độ rất ấn tượng song việc Hà Nội bị Sài Gòn cầm chân với tỷ số 1-1 trong cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy cũng là một bất ngờ. Hàng tấn công với hiệu suất ghi bàn trung bình 2,8 bàn/trận và sở hữu chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Oseni với 8 bàn sau 5 trận đã không thể duy trì hiệu quả trong cuộc đối đầu với Sài Gòn đang trong thế khó khăn.

Việc bị cầm hòa với tỷ số 1-1 ở vòng 6 khiến ứng viên nặng ký nhất của ngôi vô địch đánh mất đáng kể lợi thế về điểm số so với nhóm bám đuổi và chịu một áp lực rất lớn do Than Quảng Ninh (kém 1 điểm) và Sana Khánh Hòa BVN (kém 3 điểm) tạo nên ở phía sau.

Vòng đấu nghèo nàn về bàn thắng

Vòng đấu thứ 6 ghi nhận ít nhiều bất ngờ về kết quả và sự nỗ lực rất lớn của các đội bóng ở nhóm cuối bảng xếp hạng song lại cho thấy sự nghèo nàn số bàn thắng ghi được ở mỗi trận đấu.

Cổ động viên trên sân vận động Thanh Hóa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Vòng này, chỉ có tổng số 8 bàn thắng được ghi, trung bình 1,14 bàn/trận và đây là vòng đấu có ít bàn thắng nhất kể từ đầu mùa giải. Nó cũng cho thấy sự tương phản hoàn toàn so với con số kỷ lục 27 bàn thắng được ghi ngay ở vòng 5 và điều này nói lên thực tế về chất lượng chuyên môn không ổn định của các đội bóng, của các trận đấu ở sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam.

Ngoài số lượng bàn thắng rất thấp, lượng khán giả tới sân theo dõi vòng đấu thứ 6 cũng sụt giảm đáng kể với tổng số 48.500 người, trung bình (theo thống kê của ban tổ chức giải), trung bình 6.928 người/trận, thấp hơn mức trung bình 9.286 người/trận kể từ đầu mùa giải./.