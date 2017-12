Vòng 1/8 cúp C1: Vì sao khả năng Chelsea gặp Barcelona cao bất thường?

Cặp đấu kinh điển Barcelona vs Chelsea hoàn toàn có khả năng xảy ra ở lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League tới đây, khi Barca có được ngôi đầu bảng, trong khi Chelsea bất ngờ xếp thứ hai sau AS Roma.

Trong những đối thủ tiềm năng của Chelsea ở vòng tiếp theo, ngoài Barca, còn có sự góp mặt của Paris Saint-Germain và Besiktas. Trong khi đó, Chelsea cũng chỉ là một trong những đối thủ tiềm năng của Barca, bên cạnh các đội nhì bảng khác như Basel, Bayern Munich, Shakhtar Donetsk hay FC Porto. Tuy nhiên, xác suất Chelsea đụng độ Barca vẫn cao vượt trội so với các cặp đấu khác (43,75%). Tại sao?

Chelsea có đủ sức vượt khó ở vòng 1/8? (Ảnh: Getty Images)

Lí do nằm ở chỗ: Chelsea và Barca có quá ít sự lựa chọn để tránh mặt nhau. Theo luật hạn chế đối thủ ở vòng 1/8 Champions League, khi các đội bóng ở cùng một giải đấu sẽ không đối đầu với nhau. Có tới 4 đội bóng Anh nắm ngôi đầu bảng (Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Liverpool), nên Chelsea chỉ có thể gặp 1 trong 3 đối thủ là Barca, PSG và Besiktas. Với Barca, họ cũng chỉ có 5 lựa chọn khi tránh được Real Madrid và Sevilla đứng ở vị trí thứ 2.

Do vậy, Chelsea và Barca là 2 đội bóng có ít sự lựa chọn đối thủ nhất ở vòng 1/8 Champions League này. 2 đối thủ tiềm năng còn lại của Chelsea là PSG và Besiktas có đến 7 sự lựa chọn (so với 5 của Barca). Trong khi đó, 4 đối thủ tiềm năng còn lại của Barca cũng có nhiều sự lựa chọn hơn hẳn so với 3 của Chelsea.

2 đội bóng có ít sự lựa chọn để tránh mặt nhau nhất sẽ là 2 đội bóng có nguy cơ chạm mặt nhau nhất ở vòng 1/8 Champions League. Với khả năng gặp nhau lên tới gần 50%, một trong những cuộc đối đầu được mong đợi nhất ở Champions League trong khoảng 10 năm trở lại đây có thể sẽ xuất hiện.

Rơi vào tình cảnh này, có lẽ Chelsea chỉ có thể tự trách mình khi đã phung phí quá nhiều cơ hội trong trận gặp Atletico Madrid trên sân nhà Stamford Bridge, hay chơi bạc nhược dẫn đến trận thua 0-3 trước AS Roma. Còn với Barca, nếu phải gặp Chelsea ở vòng 1/8, thầy trò HLV Luis Enrique phải trách... "thần may mắn" ngoảnh mặt khi đã đứng đầu bảng rồi mà vẫn phải chạm trán các nhà vô địch nước Anh.

Dưới đây là khả năng những đối thủ mà các CLB lớn có thể gặp:

MU: Bayern Munich, Juventus, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Porto, Real Madrid.

Chelsea: Paris Saint-Germain, Barcelona, Besiktas.

Man City: Basel, Bayern Munich, Juventus, Sevilla, Porto, Real Madrid.

Tottenham: Basel, Bayern Munich, Juventus, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Porto.

Liverpool: Basel, Bayern Munich, Juventus, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Real Madrid.

Bayern Munich: Manchester United, Roma, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Besiktas, Tottenham.

Barcelona: Basel, Bayern Munich, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Porto.

Real Madrid: Manchester United, PSG, Manchester City, Roma, Liverpool, Besiktas, Tottenham.

"Khi bạn bước vào vòng 16 đội, bạn phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những CLB mạnh nhất. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi tin chắc đối thủ của Chelsea (PSG, Barca hoặc Besiktas) sẽ không mấy vui vẻ khi phải chạm chán với chúng tôi" - Conte phát biểu trước viễn cảnh Chelsea phải chạm trán đội mạnh ở vòng 1/8.