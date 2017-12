Với ý tưởng kỳ quặc bậc nhất trong Shark Tank, chàng kỹ sư IT gọi vốn thành công 25.000 USD chỉ để đi vẽ tranh con mèo

Steve Gadlin sống ở Evanston, bang Illinois, Mỹ. Anh kiếm sống bằng nghề thiết kế website, công việc bắt đầu từ 9h sáng đến 5h chiều. Không giống như các kỹ sư IT khác, tràn đầy sự khô cứng và nhàm chán, trong đầu Steve luôn có sẵn những ý tưởng hay ho và thú vị.

Xuất hiện trên chương trình Shark Tank của đài ABC vào mùa 3 năm 2012, Steve mong muốn kêu gọi 10.000 USD cho 25% cổ phần của công ty “I Want To Draw A Cat For You” (tạm dịch: Tôi muốn vẽ cho bạn một con mèo – PV) do anh sáng lập.

Đúng như tên gọi, sản phẩm công ty Steve cung cấp là những bức tranh vẽ mèo. Theo đó, khách hàng sẽ vào website công ty, miêu tả con mèo mà mình muốn vẽ và để lại địa chỉ email. Sau khi tác phẩm hoàn thành, Steve sẽ gửi lại tranh cho họ.

“Sản phẩm nhìn qua có vẻ rất đơn giản nhưng chưa từng có trên thị trường. Lần đầu tiên bạn nghe, bạn sẽ cho rằng chẳng ai cần điều này, chẳng ai muốn điều này, nhưng nếu bạn nghĩ về chúng trong 2 phút, bạn sẽ quyết định mua”, Steve khẳng định.

Lý giải cụ thể hơn, Steve cho biết nhiều người có mong muốn lưu lại hình ảnh về những con thú cưng đã qua đời của họ, về những cuộc chia tay hoặc đôi khi là hình ảnh “kỳ quái” khi con mèo của họ đánh nhau với khủng long và bạch tuộc trên mặt trăng.

Một phần nữa là vì những người này biết tất cả các bức vẽ sẽ được lên website công ty, và họ muốn khoe với bạn bè sự điên rồ của mình.

Bức tranh số 19.852 Steve vẽ cho gia đình Boesch.

Với mỗi bức trang, Steve mất 1 phút để suy nghĩ trong đầu và vẽ trong vòng 2 phút. Anh có thể vẽ 25 bức tranh/giờ, 1.000 bức/tuần. Dù khá đơn giản nhưng những hình vẽ này được bán với giá lên tới 9,95 USD, khoản lãi thu về là 9,32 USD.

Khi được hỏi sẽ làm gì với số tiền 10.000 USD đầu tư từ các Shark, Steve bày tỏ mong muốn sử dụng để xây dựng thêm nền tảng thương mại điện tử đã có sẵn và phát triển sang lĩnh vực thiết kế thiệp mừng.

Vậy phản ứng của các Shark thế nào trước ý tưởng kỳ quái này?

Nhà đầu tư Robert Herjavec khen ngợi ý tưởng của Steve nhưng nghi ngờ về tiềm năng mở rộng của mô hình, nên quyết định rút lui.

"Cá mập" Kevin O'Leary, người thường được biết đến với biệt danh “Mr Wonderful”, cho rằng mô hình kinh doanh này chỉ xoay quanh Steve nên tỷ lệ rủi ro cao. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đang đi ngoài đường và thiên thạch rơi xuống đầu làm bạn tan xác”, Kevin đặt câu hỏi và cũng quyết định “out”.

Trong khi 2 Shark là Barbara Corcoran và Daymond John chưa kịp đưa ra ý kiến thì tỷ phú Mark Cuban, vốn nổi tiếng với những chiến lược kinh doanh và đầu tư khác biệt, lại tỏ ra rất hào hứng với mô hình của Steve. Anh đề nghị đầu tư 25.000 USD thay vì chỉ 10.000 USD như Steve yêu cầu, đổi lại mức cổ phần 33%.

Thương vụ nhanh chóng được thông qua, với điều kiện sau khi Steve vẽ xong 1. 000 bức tranh, Mark Cuban có thể vẽ giúp anh 1 bức.

Và số phận của “I Want To Draw A Cat For You” về đâu?

Việc xuất hiện trên "Shark Tank" đã tăng danh tiếng cho website của Steve. Một năm trước đó, Steve nhận khoảng 1.200 đơn hàng và sau khi xuất hiện trên Shark Tank, con số này đã tăng gấp 10 lần.

Steve thậm chí có thể khiến thuyết phục tỷ phú Mark Cuban vẽ một vài bức tranh như đã thỏa thuận, và đây là một trong số đó.

Tuy nhiên, vào đầu năm 2015, Steve quyết định đóng cửa công ty để dành thời gian cho một ý tưởng kinh doanh khác, một show truyền hình thực tế với tên gọi “Steve Gadlin’s Star Makers”.

Ý tưởng này đã huy động thành công 20.000 USD từ Kickstarter và Steve cảm thấy việc tiếp tục việc kinh doanh công ty vẽ mèo sẽ khiến anh không có thời gian để dành cho show mới này.

“Hoạt động vẽ tranh tốn thời gian, và kể từ khi huy động thành công vốn đầu tư từ Kickstarter, tôi muốn dành tất cả thời gian của mình vào gameshow mới", Steve cho biết.

Steve cũng tiết lộ tỷ phú Mark Cuban, người sở hữu 33% cổ phần công ty, có vẻ không hài lòng với sự thiếu tâm huyết của anh. Tuy nhiên Steve không quá để ý đến điều này.

“Mark chỉ sở hữu phần nhỏ cổ phần và không có quyền phủ quyết lại ý kiến của tôi. Tôi không nghĩ anh ấy thích điều này nhưng kệ thôi. Tôi không quan tâm đâu”.