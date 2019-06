Võ sư Việt: “Cú chọc mắt của võ sư Thiếu Lâm Trung Quốc là quá hèn hạ và tiểu nhân!”

Truyền thông Trung Quốc vừa lan truyền clip về màn thách đấu "gây bão" dư luận. Không rõ vì lý do gì mà Wu Liang – một võ sư Hình ý quyền thuộc phái Thiếu Lâm là người chủ động thách đấu võ sĩ MMA chuyên nghiệp Zhang Wensheng.

Tất nhiên, kết cục của trận đấu chẳng có gì bất ngờ. Wu Liang dính đòn nặng rồi 3 lần phải nằm sàn. Thế nhưng điều bất ngờ lại nằm ở việc sau khi trận đấu kết thúc, Wu Liang tháo găng, giả vờ bắt tay rồi thực hiện hành vi chọc vào mắt của Zhang Wensheng.

Trận đấu giữa Wu Liang vs Zhang Wensheng

Tương tự như phản ứng của giới võ lâm Trung Quốc thì một số võ sư ở Việt Nam cũng vô cùng phẫn nộ với hành vi xấu xí của Wu Liang.

Võ sư Bùi Tuấn Đạt – Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Hà Nội, người từng vô địch quốc gia và nhiều lần làm trọng tài nêu quan điểm với Trí Thức Trẻ:

"Tôi cho rằng hành động chọc vào mắt đối thủ của vị võ sư Thiếu Lâm ở Trung Quốc là quá hèn hạ và tiểu nhân! Khi trận đấu đã kết thúc, đây là lúc bắt tay để thể hiện tinh thần thượng võ. Lên đài là đối thủ nhưng xong chúng ta vẫn là những người bạn để học hỏi lẫn nhau, đó mới là đáng quý".

Võ sư Bùi Tuấn Đạt cũng lên tiếng chê bai trình độ của vị võ sư Thiếu Lâm: "Trong clip này, vị võ sư cổ truyền yếu cả về chuyên môn võ thuật lẫn đạo đức. Ngay trong tình huống đầu tiên thì thấy ngay rằng ông ta không có một chút kỹ năng nào về thi đấu. Ông ta phòng thủ hở, đánh hời hợt, rơi tay, không khác gì những người mới tập võ được vài ba ngày".

Võ sư Bùi Tuấn Đạt (phải) cho rằng hành vi của võ sư Trung Quốc là quá hèn hạ và tiểu nhân.

Liên hệ với các giải đấu võ thuật ở Việt Nam, võ sư Bùi Tuấn Đạt cho rằng ở nước ta, hiếm khi các võ sĩ dùng "đòn bẩn" giống với nhân vật đến từ phái Thiếu Lâm ở Trung Quốc:

"Tôi từng làm trọng tài khá nhiều và cũng theo dõi không ít giải võ thuật. Tôi cho rằng ở Việt Nam thì việc các võ sĩ chơi xấu cũng có. Tuy nhiên, đó là trong lúc thi đấu, các võ sĩ bị cảm xúc chi phối, hoặc là do thói quen của từng môn mà họ quên đi luật.

Tôi lấy ví dụ như nếu theo luật thì có những môn không được bốc vật và vẫn cố tình vật, không cho đá phá trụ mà vẫn đá, hoặc ngã rồi không cho đánh mà vẫn lao vào đánh.

Nhìn chung, những hành vi này xuất phát từ thói quen hoặc do quá ham đòn chứ họ không chủ đích chơi xấu thô thiển như vị võ sư Thiếu Lâm Trung Quốc. Thú thật, tôi chưa bao giờ chứng kiến một hành vi như vậy ở Việt Nam".

Nói về yếu tố võ đạo trong thi đấu võ thuật, võ sư Bùi Tuấn Đạt tiếp tục chỉ trích võ sư Trung Quốc: "Trường hợp sau khi kết thúc trận đấu mà cố tình chọc vào mắt đối thủ là rất hiếm. Boxing chuyên nghiệp thi thoảng vẫn có nhưng hiện tại tôi nghĩ là không.

Ở nước ngoài thì tôi không biết nhưng ở Việt Nam, trong bất kỳ môn võ nào thì yếu tố võ đạo vẫn luôn có vai trò rất quan trọng. Võ đạo nói thì có vẻ cao siêu chứ thực ra đó là những thứ rất đỗi bình thường. Ví dụ như cách đối nhân xử thế, cách cư xử giữa thầy với trò, giữa đồng môn với nhau hay lối sống ngoài đời thực".

Võ sư Bùi Tuấn Đạt khẳng định anh chưa từng thấy hành vi chọc mắt đối thủ ở làng võ Việt Nam.

Võ sư Bùi Tuấn Đạt cũng chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới hiện trạng các võ sư cổ truyền ở Trung Quốc thách đấu để rồi thảm bại trước các võ sĩ hiện đại ngày càng nhiều trong thời gian gần đây:

"Theo tôi, lý do chính nằm ở việc các võ sư truyền thống chưa thực sự đánh giá đúng năng lực của mình. Họ chưa thực sự hiểu lên đài thi đấu là như thế nào và họ bị ảo tưởng về khả năng của bản thân.

Theo tôi, ở Việt Nam thì những trận thách đấu tương tự như trận đấu vừa lan truyền ở Trung Quốc hầu như không còn nữa. Thi thoảng vẫn có các võ sĩ khác môn phái thi đấu phủi với nhau nhưng các trận đấu quá chênh lệch về trình độ như vậy là rất ít".

Một nhân vật khác trong làng võ Việt Nam đó là võ sư Nam Anh Kiệt – Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh cũng đưa ra quan điểm lên án hành vi chơi xấu của võ sư Trung Quốc:

"Tôi cực lực lên án hành vi phi võ thuật và quá tiểu nhân này. Những con người như vậy theo tôi cần phải tẩy chay ra khỏi làng võ thuật.

Cũng rất may là từ khi học võ tới giờ, tôi chưa gặp một tình huống chơi xấu nào tương tự như thế. Chắc do làng võ của chúng ta vẫn còn được giáo dục tốt hơn so với bên Trung Quốc.

Võ sư Nam Anh Kiệt cũng cho rằng vị võ sư Thiếu Lâm Trung Quốc cần bị tẩy chay khỏi làng võ thuật.

Theo tôi, võ đạo vẫn là điều rất quan trọng trong võ thuật và phần lớn các môn phái ở Việt Nam vẫn coi trọng yếu tố này. Tôi nghĩ đào tạo tài năng dù sao vẫn dễ hơn đào tạo nhân cách, nhất là trong xã hội có nhiều điều bất ổn và nhiều mặt trái như hiện nay.

Như vị võ sư Thiếu Lâm ở Trung Quốc, hành động mà ông ta gây ra có thể để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc. Hậu quả nhãn tiền là ông ta sẽ tự đánh mất danh dự của mình. Nếu có môn phái thì sẽ ảnh hưởng xấu đến môn phái. Rõ ràng là hành vi đó đã phản ánh nhân cách con người quá rõ rồi!".