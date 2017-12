Vợ phát hiện chồng chết trong trạng thái treo cổ tại trang trại cá

Ngày 9/12, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan đang phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông treo cổ tự tử thuộc địa bàn xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Khương Viết L. (SN 1975, trú tại thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Theo đó, khoảng 19h20 ngày 7/12, vợ anh L. là chị Phạm Thị Nguyên (SN 1984) gọi chồng về ăn cơm thì tá hỏa phát hiện anh L. đã tử vong trong trạng thái treo cổ tại lều trông cá của gia đình ở ngoài bãi sông Thái Bình. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình và người thân đã thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Lãng và Công an huyện Tứ Kỳ đã nhanh chóng có mặt, thông báo lên Công an tỉnh Hải Dương về phối hợp thụ lý, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định anh L. bị tử vong do ngạt khí và có thể nạn nhân đã tìm đến cái chết bằng cách treo cổ tự tử.

Bà Khương Thị Hải (chị gái anh L.) cho biết, anh L. là con út trong gia đình, sức khoẻ không được tốt nên luôn được anh chị em trong nhà hỗ trợ làm ăn. Mấy năm gần đây, do giá bán gà, cá xuống thấp nên anh L. thường hay than vãn việc làm ăn thua lỗ, không thuận lợi. Anh L. cũng chỉ còn nợ một ít tiền cám, tiền mua con giống chứ không chơi bời gì. Cả nhà rất đau buồn, bất ngờ không hiểu sao anh L. lại tìm đến cái chết.

Một số người dân đi làm đồng cho biết thêm, chiều hôm xảy ra vụ việc vẫn còn thấy anh L. chở cám ra khu chuyển đổi cho cá ăn như mọi ngày.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, anh L. đã lập gia đình, có vợ và 2 con đang học lớp 10 và lớp 3. Nhiều người nhận xét anh L. là người hiền lành, chịu khó làm ăn, từ trước đến nay không chơi bời hay có mâu thuẫn với ai.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.