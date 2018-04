VKS báo cáo UB vụ 'Giám đốc nổ súng' làm giả thẻ công an

Các giấy tờ mà giám đốc vụ nổ súng làm giả: Khi khám xét chỗ ở của Giám đốc Bùi Đức Phương, công an phát hiện và thu giữ các giấy tờ sau: -Hai giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Bùi Đức Phương; cấp bậc: cấp úy, sĩ quan nghiệp vụ PC45, CA TP.HCM. -Một giấy chứng nhận nhân viên an ninh mang tên Bùi Đức Phương, có dán hình của phương mặc trang phục cảnh sát nhân dân ghép vào thẻ này, tự ký tên và lấy mộc của công ty đóng dấu lên tyhthẻ. -Một lo go bằng giấy ép plastic có nền màu đỏ in hình Công an hiệu màu vàng in chữ "Bộ Công an" xe du lịch 5 chỗ, biển số 56N-0792. (Trích báo cáo của VKSND TP.HCM)