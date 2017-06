Viettel trở thành công ty Việt duy nhất giành giải ở IT World Awards 2017

6 sản phẩm nổi bật trong các lĩnh vực y tế, OTT, Big Data và An ninh mạng mới đây đã mang tới chuỗi giải thưởng danh giá cho Viettel tại IT World Awards 2017. Đây là giải thưởng thường niên do Network Product Guide tổ chức nhằm tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của ngành CNTT quốc tế từ năm 2006, với sự góp mặt tranh tài của nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới như Samsung, Ultimate Software Dell, Cisco…

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Viettel có sản phẩm CNTT được vinh danh và với số lượng gấp đôi so với năm 2016. 6 sản phẩm của Viettel được Ban tổ chức bình chọn đều nằm trong lĩnh vực đang cần giải pháp khác biệt để giải quyết các vấn đề xã hội.



Trong số 6 sản phẩm này, tiêu biểu là Hệ sinh thái y tế cơ sở đã đạt giải Vàng tại hạng mục Sản phẩm và Dịch vụ CNTT tốt nhất trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe. Với dự án này, Viettel chú trọng tới ý nghĩa xã hội nhiều hơn là thương mại, khi chọn chọn tiếp cận các tuyến y tế xã phường, quận, huyện – những nơi chiếm tới 80% mạng lưới y tế của Việt Nam nhưng đang bị bỏ ngỏ.

Ưu điểm của hệ thống này là có thể triển khai trên diện rộng, với 17.000 cơ sở tiêm chủng và hơn 13.000 cơ sở y tế, giảm tải 29 loại sổ sách và 50% thời gian chờ đợi của người khám bệnh… Với khả năng thống kê hỗ trợ quản lý, hệ sinh thái đặc biệt này có thể giúp các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về bức tranh y tế của Việt Nam, từ đó kịp thời đưa ra các quyết định, chính sách phù hợp. Đây là yếu tố quan trọng hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh giải vàng về Hệ sinh thái y tế cơ sở, một sản phẩm khác cũng được Ban tổ chức đánh giá cao là Hệ thống Tính cước thời gian thực vOCS 3.0 ở hạng mục "Dịch vụ CNTT Sáng tạo nhất". vOCS 3.0 là sản phẩm mang tính cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nghiên cứu sản xuất thiết bị viễn thông của Viettel, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia sản xuất OCS lớn nhất thế giới.

vOCS 3.0 có dung lượng mỗi site lên tới 24 triệu đầu số (hệ thống lớn nhất thế giới trước đó là 12 triệu). Sản phẩm đã triển khai thành công tại 6 quốc gia, với 140 triệu thuê bao di động, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư khoảng 70 triệu USD cho Viettel. Điểm đặc biệt nhất mà vOCS 3.0 sở hữu là khả năng thiết kế cho mỗi khách hàng một gói cước – điều mà chưa một OCS nào trên thế giới làm được.

Ngoài ra, 4 sản phẩm khác của Viettel cũng được vinh danh tại IT World Awards 2017 gồm: Ứng dụng Mocha, Hệ thống Kho dữ liệu tri thức khách hàng (Customer Insight), Hệ thống Quản lý thông tin Tiêm chủng Quốc gia, Giải pháp an ninh mạng (gồm Viettel Mobile Security và Hệ thống phát hiện bất thường mạng viễn thông TAD).