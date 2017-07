Vietnam's Next Top Model biến thành "chợ búa" khi thí sinh liên tục cãi nhau

Tối qua (1/7), tập 2 Vietnam’s next top model đã lên sóng với nhiều tình tiết đầy kịch tính, hấp dẫn.

Trong tập này, các thí sinh sẽ trải qua hai phần thử thách. Ở phần thử thách huấn luyện, họ phải thay đồ trong vòng 1 phút để catwalk trước mặt ban giám khảo.

Vì thời gian rất ngắn mà lại phải mặc những bộ trang phục cầu kì, phức tạp nên nhiều thí sinh đã không thể hoàn thành thử thách và bước ra trong sự lôi thôi, xộc xệch. Điển hình nhất là Hồng Xuân, cô học trò cưng của cố vấn Võ Hoàng Yến.

Hồng Xuân đã cố gắng mặc quần áo đầy đủ và đi giày cao gót, nhưng lại không thèm kéo khóa quần và cứ thế bước ra catwalk. Điều này khiến Nam Trung ngượng chín mặt, vội quay đi ngay lập tức.

Hỗng Xuân không kéo khóa quần

Khiến Nam Trung ngượng chín mặt, phải quay đi

Vì sự cố này, Hồng Xuân đã bị Võ Hoàng Yến mắng xối xả. Nữ người mẫu cho rằng, thà không đi giày còn hơn là xuất hiện trong bộ đồ lôi thôi như vậy.

Ở thử thách catwalk đồng đội, Hồng Xuân vẫn không thể mặc kip đồ và bước ra trong tình trạng chân có chân không

Không chỉ Hồng Xuân, rất nhiều thí sinh khác cũng rơi vào tình trạng hở đầu thiếu đuôi do không đủ thời gian mặc đồ.

Thùy Dương không kịp xỏ tay áo nên phải vắt lên vai





Kim Dung không kịp đi giày và đeo khuyên tai

Nguyễn Hợp cũng không kịp đi giày





Cao Ngân thì đi được bên có bên không

Tới thử thách chụp hình loại, các thí sinh được chia cặp để chụp với nhau trong tình trạng đi cà kheo và treo người trên không. Đây là thử thách vô cùng khó khăn, nên nhiều cặp thi đã xích mích gay gắt với nhau.





Nguyễn Hợp tỏ ra bực mình khi Kikki Nguyễn tạo dáng không tốt bằng cô nhưng lại ra vẻ hỏi han cô đủ điều









Hoàng Oanh chán nản và nghi ngờ việc bạn diễn Chà My ngất xỉu là đóng kịch, cô nói: "Trong một cuộc thi, người ta vừa có tài năng, vừa biết diễn một tí là tốt, nhưng lấy người khác làm bàn đạp để đưa mình lên là tính xấu. Chà My nên đi thi diễn viên".

Thiên Trang cảm thấy bực tức khi Thùy Dương được khen nên cáu gắt với đàn chị





Tuy nhiên, nhờ sự khó tính của mình mà cặp đôi Thiên Trang – Thùy Dương đã về nhất tuần này và được làm thủ lĩnh nhà chung

Phương Oanh phải ra về tuần này, khiến Thiên Trang há hốc mồm ngạc nhiên vì cho rằng đây mới là thí sinh có tiềm năng tiến xa nhất

Chưa có mùa Next top model nào lại tập trung nhiều thí sinh cá tính và ghê gớm như năm nay, nên liên tục xảy ra cãi vã. Trong tập này, Thiên Trang cậy quyền thủ lĩnh bắt Nguyễn Hợp và Chà My phải cho mượn giường. Cho rằng thái độ và cách nói của Thiên Trang thiếu lễ độ, Nguyễn Hợp và Chà My đã phản ứng gay gắt, dẫn tới cãi nhau inh ỏi.

Nguyễn Hợp thách thức Thiên Trang lấy giường