Việt Hương: "Dọn nhà cho thầy Minh Nhí, thấy một rổ vàng, mỗi đứa một thỏi lấy ra chơi"

Tại talkshow Nghệ sĩ đối thoại của SOHA, hai khách mời Việt Hương và Tiết Cương đã bật mí nhiều chuyện "khủng khiếp" về thầy chủ nhiệm lớp K18 trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm nào: nghệ sĩ Minh Nhí.



Tiết Cương – Cao Minh Đạt cạo trọc đầu, đeo bông tai... ham chơi bỏ học

Kể lại kỷ niệm sâu sắc về nghệ sĩ Minh Nhí, Tiết Cương nhớ lại: "Nhóm của Tiết Cương, Cao Minh Đạt, Trần Bùm, Trọng Hiếu, Anh Thương... gắn bó với thầy Minh Nhí từ lúc thầy còn ở nhà thuê với Lý Hải, Cát Phượng, Hữu Bình.

Mỗi đêm, nhóm Tiết Cương đều chạy theo đòi chở thầy đi diễn rồi ăn khuya, về nhà thầy ngủ. Căn phòng nhỏ xíu ở 4 người mà còn chứa thêm nhóm bạn của Tiết Cương cũng 5, 6 người nữa nhưng vẫn ngủ được.

Khi thầy mua được căn nhà nhỏ xíu, nhóm vẫn qua phụ thầy. Lúc thầy mua được căn nhà lớn hơn, nhóm vẫn gắn bó với thầy.

Tiết Cương có một kỷ niệm không bao giờ quên với thầy Minh Nhí. Hồi đó, Tiết Cương và Cao Minh Đạt ham chơi không chịu học. Tới trường toàn đá banh, đá cầu, cắt tóc, đeo bông tai, không lo học nên làm thầy rất giận.

Chiều hôm đó bị thầy mắng, buổi tối cả đám làm khổ nhục kế. Trước cửa nhà thầy có cái hành lang nhỏ xíu. Canh lúc thầy đi diễn về, 5 đứa trải báo trước cửa nhà vờ nằm ngủ lăn lóc để thầy thương.

Tình cờ tối đó, thầy Công Ninh đi dẫn chương trình ở sân khấu 135 về muộn, không vô trường được nên qua ngủ nhờ nhà thầy Minh Nhí.

Hai thầy ngủ trên lầu, cửa khoá không đứa nào vô được. Thầy Công Ninh thấy vậy xót ruột nói: "Minh ơi, mở cửa cho tụi nó vô đi, để tụi nó nằm lăn lóc tội nghiệp quá".

Việt Hương bênh thầy Minh Nhí, trách đám bạn Tiết Cương mải chơi không lo học.

Lúc đầu thầy Minh Nhí không chịu nhưng nghe thầy Công Ninh nói nhiều thì đưa chìa khoá để thầy Công Ninh xuống mở cửa cho đám Tiết Cương vô nhà".

Nghe cậu bạn thân kể, Việt Hương bức xúc bênh nghệ sĩ Minh Nhí: "Không phải thầy ác mà thầy làm đúng. Tiết Cương, Cao Minh Đạt, Trần Bùm, Trọng Hiếu, Anh Thương đều là trai đẹp và diễn cực giỏi, ai cũng đóng kép nhưng ham chơi không lo học.

Khi thầy Minh Nhí đi nước ngoài, 5 bạn ở nhà cắt đầu đinh. Mà thời đó, chỉ những người ở tù mới cắt đầu đinh. Các bạn làm gì có tiền đi tiệm, người này cắt cho người kia hay sao đó nên tóc tai lởm chởm, không đóng kép được.

Chẳng lẽ lên sân khấu giới thiệu: đây là người yêu của tôi, thạc sĩ ở nước ngoài về mà bước ra, đầu tóc như tù phạm, còn đeo bông tai bắt chước nhóm New Kids on the Block.

Trong khi các bạn nữ tập tiểu phẩm từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, đứa nào cũng trả bài hay thì 5 bạn nam không trả bài thầy. Khi thầy Minh Nhí chửi thì cả đám xuống sân trường đá banh đá cầu. Ai cũng đã giỏi vì chơi nhiều hơn học nên thầy giận là phải".

Câu chuyện "gián tài lộc" và rổ vàng của nghệ sĩ Minh Nhí

Cũng theo lời Việt Hương, hồi mới vào trường, Tiết Cương được nghệ sĩ Minh Nhí chỉ định làm lớp trưởng. Lý do là vì Tiết Cương từng có 4 năm học Đại học Hàng hải, quá nhiều kinh nghiệm.

Sau một tháng, chức lớp trưởng đó bị nghệ sĩ Minh Nhí lấy lại chuyển cho người khác. Và cũng chỉ một tháng sau đó, chức lớp trưởng "rơi vào tay" Việt Hương suốt 3 năm học, không bao giờ mất đi nữa.

Mặc dù Việt Hương là lớp trưởng nhưng Thuý Nga mới là người được nghệ sĩ Minh Nhí cho đặc ân cầm chìa khoá nhà mỗi khi đi lưu diễn.

Nghệ sĩ Minh Nhí xấu hổ che mặt khi bị học trò "bóc mẽ" chuyện "gián tài lộc".

Việt Hương kể: "Tôi thường lẽo đẽo theo sau Thuý Nga để được vào nhà thầy. Lúc đó thầy Minh Nhí mới mua được căn nhà nhỏ xíu. Thuý Nga mở cửa, Việt Hương và nhóm Tiết Cương vô nhà khiêng tủ, khiêng giường, khiêng đồ ra lau chùi, dọn dẹp.

Nhà thầy rất nhiều gián. Mặc dù rất sợ gián nhưng hai đứa cũng hì hục đập chết hết gián trong nhà thầy. Khi thầy Minh Nhí về, thầy chỉ hỏi "gián của thầy đâu"? Tôi và Thuý Nga mặt mày lấm lét trả lời: "Dạ, tụi con đập chết hết rồi thầy".

Thầy Minh Nhí nói: "Không được đập gián của thầy. Đó là gián tài lộc". Hai đứa mặt mày xanh lét vì nỡ đập chết hết rồi.

Nhà thầy nhỏ xíu nhưng đối với sinh viên tụi Hương khi đó là cả một cái lâu đài. Mỗi lần thầy đi diễn là cả đám vô nhà bày ra ăn uống, xem ti vi.

Thầy Minh Nhí rất tin tưởng tụi Việt Hương. Nhà thầy có cái tủ gỗ bằng ván ép nhưng thầy cứ nghĩ nó là két sắt. Lúc dọn dẹp, vô tình nhóm Việt Hương thấy trong đó có một rổ vàng.

Lần đầu tiên được thấy nhiều vàng như thế, cả đám lấy vàng ra chơi, mỗi đứa một thỏi. Chơi xong cả đám đồng lòng xếp vô trả thầy, khoá tủ lại, sợ về thầy mắng.

Thời điểm đó, đứa nào cũng nghèo nhưng không đứa nào tham. Thầy Minh Nhí không bị mất mảy may một phân vàng.

Có lẽ vì thầy trò đối với nhau như thế nên lứa học trò tụi Việt Hương được thầy Minh Nhí rút ruột rút gan ra dạy từ những điều nhỏ nhất khi làm nghề".