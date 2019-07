[Video] Song ca lại sau 8 năm, Thu Minh khiến Văn Mai Hương rơi lệ

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại phần song ca ngẫu hứng ca khúc "I Will Always Love You" của ca sĩ Thu Minh và Văn Mai Hương.

Dù không có sự chuẩn bị từ trước, nhưng cả hai hòa giọng đầy ăn ý và khiến cho khán giả phía dưới sân khấu thích thú, vỗ tay không ngừng.

Clip Thu Minh song ca cùng Văn Mai Hương.

Ngay sau khi kết thúc tiết mục, Thu Minh bất ngờ dành cho Văn Mai Hương lời nhận xét: "Bài hát này không phải để hát song ca nhưng chị em thương nhau như thế là tốt.

Chị muốn nói với em một điều rằng, chị biết và quan tâm từ khi em là thí sinh của "Vietnam Idol" và hát bài của chị. Chị có một tình cảm đặc biệt dành cho em. Em là cô gái mà trong giọng hát của mình em có thể chơi, phiêu với nó được.

Tuy nhiên chị tiếc một khoảng thời gian (ít hoạt động - pv) của em. Em cần phải cố gắng với nghề hơn nữa nếu như không muốn bỏ phí tài năng của mình. Chị chưa nhìn thấy điều đó ở em. Không dễ gì có một giọng hát như vậy. Cố gắng và tập trung hơn, đừng bỏ phí tài năng".

Thu Minh từng song ca với Văn Mai Hương ca khúc "Đường cong" trong một chương trình cách đây 8 năm.

Chính sự dặn dò thẳng thắn, chân thành của Thu Minh đã khiến Văn Mai Hương bật khóc vì xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến đàn chị.

Được biết, clip được quay lại trong một đêm nhạc của Văn Mai Hương, Trúc Nhân vừa diễn ra tại TP.HCM.

Khi nhìn thấy đàn chị ngồi dưới hàng ghế khán giả thưởng thức đêm nhạc, Văn Mai Hương đã mời Thu Minh lên sân khấu hát chung. Đây là lần song ca hiếm hoi của Thu Minh, Văn Mai Hương sau 8 năm kể từ khi 2 ca sĩ này hát chung hit "Đường cong" tại "Duyên dáng Việt Nam".

Từng có thời gian "ở ẩn" vì lý do sức khỏe và chuyện buồn tình cảm, 1 năm trở lại đây, Văn Mai Hương tích cực hoạt động nghệ thuật khi trình làng nhiều sản phẩm thu hút triệu views như: Lâu đài cát, Nghĩ về anh, Cầu hôn...

Đồng thời, cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên cuộc thi ca hát "Trời sinh một cặp" và làm hình ảnh đại diện cho nhiều nhãn hàng.