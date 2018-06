Video clip: Lũ lịch sử ở Mường Tè - Lai Châu cuốn trôi trường tiểu học

Theo thông tin từ anh Phạm Thanh Long công tác tại Liên đoàn bản đồ địa chất miền Bắc (Tổng cục địa chất khoáng sản- Bộ Tài nguyên & Môi trường) thì rạng sáng 25.6, nước lũ tiếp tục dâng cao ở khu vực huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu gây thiệt hại nặng.

Anh Long cho biết, mưa rất tỏ ở Lai Châu từ 3 ngày nay. Theo bà con ở đây chưa bao giờ chứng kiến đợt mưa to và nước lớn đến như vậy.

Sáng 25.6, trường tiểu học tại xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện các tuyến đường vào Mù Cả đã bị chia cắt do nước lũ quá lớn. Chưa có thống kê thiệt hại về người nhưng thiệt hại về vật chất là khá lớn.

Đoàn đo vẽ bản đồ địa chất của anh Phạm Thanh Long ở Mường Tè được nửa tháng nay và cũng đang bị kẹt lại bởi nước lũ.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về tình hình tại đây.