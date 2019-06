Vị tổng biên tập người Trung Quốc có thể khiến TTCK Mỹ dịch chuyển, được coi là 'đối trọng' của ông Trump trên Twitter

Các nhà đầu tư tò mò về cách Chính phủ Trung Quốc xử lý cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang với Mỹ đang ngày càng chú ý đến một nguồn tin ít ai ngờ tới: tổng biên tập của Thời báo hoàn cầu Global Times – tờ báo quốc doanh có giọng điệu hiếu chiến nhất ở Trung Quốc.

Trong vài tuần gần đây, tổng biên tập Hu Xijin đã sử dụng các bài viết trên tài khoản Twitter của ông để dự đoán chính xác một số động thái của Chính phủ Trung Quốc, từ cuộc điều tra nhằm vào fedex cho đến những cảnh báo dành cho các du học sinh ở Mỹ. Thị trường ngay lập tức chú ý đến điều này, dẫn đến kết quả là mới đây cổ phiếu Boeing đã đóng cửa ở mức thấp nhất 4 tháng chỉ sau 1 dòng tweet của Hu.

Chính bản thân Hu cũng thừa nhận ông có một vị trí nhất định, dù rất mơ hồ, trong nỗ lực quảng bá các kế hoạch của Chính phủ Trung Quốc ra thế giới.

"Đặc thù công việc giúp tôi có thông tin, nhưng tôi không được ai ủy quyền để công bố thông tin. Tôi không khẳng định các quan chức chính phủ cố ý tiết lộ thông tin cho tôi, giữa chúng tôi có sự ngầm hiểu", ông Hu nói với Bloomberg.

Việc Hu nổi lên là "nhà tiên tri" về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới càng cho thấy khoảng cách lớn giữa chiến lược truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong khi ông Trump thường xuyên cập nhật trên Twitter cá nhân, ông Tập chỉ truyền đạt dự định của mình qua các bộ ngành liên quan, qua giấy tờ và những bài phát biểu đầy ẩn ý.

Do đó phía Trung Quốc cần một nhân vật như Hu, người có quan hệ thân thiết với các quan chức cấp cao và có thể tự do bình luận về những chủ đề được coi là siêu nhạy cảm nếu được đề cập trên các cơ quan truyền thông chính thống. Chỉ trong tháng trước, do căng thẳng thương mại leo thang, số lượt theo dõi tài khoản Twitter của Hu đã tăng hơn gấp đôi, lên 48.400.

Larry McDonald, người sáng lập của Bear Traps Report, miêu tả Twitter của Hu giống như "phiên bản Trung Quốc của tài khoản Twitter của ông Trump". Giờ đây rất nhiều nhà quản lý quỹ và các nhà đầu tư nhỏ lẻ tập trung theo dõi Twitter của Hu, vì trên đó có những thông tin quan trọng về quan điểm của Trung Quốc đối với chiến tranh thương mại cũng như nhiều vấn đề khác.

Thời báo Hoàn cầu là tờ báo mang đậm tinh thần chủ nghĩa dân tộc, được xuất bản bởi Nhân dân Nhật báo và thường có những bài bình luận viết bằng tiếng Anh đối đáp lại các bài viết của truyền thông phương Tây về Trung Quốc. Hu trở thành tổng biên tập từ năm 2005 và có tài khoản Twitter từ năm 2014, thời điểm mà các tờ báo ở Trung Quốc đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội. Twitter hiện vẫn bị cấm ở Trung Quốc.

Cũng giống như các bài báo trên Thời báo Hoàn cầu, các dòng tweet của Hu thường xuyên bảo vệ Trung Quốc trước những chỉ trích từ bên ngoài và ca ngợi sự trỗi dậy của đất nước. Trả lời phỏng vấn Bloomberg, ông cũng cho rằng thời gian đang đứng về phía Trung Quốc, và kinh tế nước này vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng bất chấp chiến tranh thương mại.

Nhưng điều đáng chú ý nhất là những dự đoán của Hu về các biện pháp đáp trả của Trung Quốc đối với Mỹ, đặc biệt là sau khi ông Trump lên Twitter hôm 5/5 buộc tội Bắc Kinh đang cố gắng "đàm phán lại" và đe dọa sẽ có 1 vòng thuế mới. Sau đó ít ngày, Hu tweet rằng cơ hội để có 1 thỏa thuận thương mại là bằng 0, dẫn nguồn "một người từ phía Trung Quốc nắm rõ về các cuộc đàm phán".

Ngày 13/5, ngay trước khi thị trường chứng khoán Mỹ chuẩn bị mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần, Hu lại viết rằng Trung Quốc có thể ngừng mua nông sản và năng lượng của Mỹ. Ngoài ra phía Trung Quốc còn đang "thảo luận về khả năng bán tháo" một phần trong số 1.120 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước này đang nắm giữ.

Ngày 3/6, Hu dự đoán Trung Quốc sẽ phát đi cảnh báo cho 360.000 du học sinh Trung Quốc ở Mỹ về những rủi ro khi xin visa. Chỉ vài giờ sau đó Bộ Giáo dục Trung Quốc có thông báo chính thức.

Hu chia sẻ với Bloomberg rằng ông chỉ muốn giải thích rõ hơn về ý định của Chính phủ Trung Quốc chứ không phải là ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

"Giờ đây vì mọi người nói rằng những dòng tweet của tôi khiến thị trường dịch chuyển, tôi sẽ thận trọng hơn. Nếu như chúng gây tổn hại và khiến các nhà đầu tư Mỹ thua lỗ, đó không phải là điều tôi mong muốn. Điều mong muốn lớn nhất của tôi là có thể thể hiện quan điểm một cách tự do hơn".