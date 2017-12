Venezuela dùng tiền ảo để phá vòng vây

Theo Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng tiền mới này sẽ có tên gọi là đồng petro và được chống lưng bằng trữ lượng dầu, vàng và khoáng sản khổng lồ của Venezuela.

Tung ra tiền ảo

“Chúng tôi công bố việc đang tạo ra đồng tiền của riêng mình. Biện pháp này sẽ cho phép Venezuela đổi mới, hướng đến các hình thức hỗ trợ tài chính quốc tế mới giúp ích cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước” - Tổng thống Maduro tuyên bố trước sóng truyền hình trực tiếp ngày 3-12 (giờ địa phương).

“Venezuela vẫn còn những nhà kinh doanh không bị lệnh phong tỏa của Tổng thống Donald Trump làm ảnh hưởng. Thế kỷ 21 đã đến” - ông Maduro nói trong tiếng reo hò của những người ủng hộ. Ông Maduro khẳng định quốc gia Nam Mỹ đang phải đối mặt với một “cuộc chiến tranh tài chính”.

Theo hãng tin Reuters, nhà lãnh đạo Venezuela không đưa ra chi tiết về giá trị của đồng tiền mới này, hay cách thức hoạt động hoặc thời điểm nó được tung ra. Tuy nhiên, ông Maduro xác nhận đã chấp thuận thành lập một cơ quan giám sát có tên BlockchainBase để theo dõi việc phát triển và triển khai hệ thống tiền tệ mới, tờ báo địa phương La Patilla cho biết.

Việc chính quyền ông Maduro chuyển trọng tâm sang tiền ảo diễn ra trong bối cảnh đồng tiền ảo bitcoin đang có sự tăng giá kỷ lục thời gian gần đây, cũng như có nhiều dấu hiệu cho thấy loại tiền tệ này đang dần nhận được nhiều chú ý của giới đầu tư chính thống.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẽ dùng tiền ảo để đối phó các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ảnh: REUTERS

“Tiền thật” rơi tự do



Đồng bolivar, đồng tiền chính thức của Venezuela, đang rơi tự do. Trong một tháng qua, các biện pháp kiểm soát tiền tệ và in tiền quá mức đã khiến đồng tiền của Venezuela mất giá 57% so với tỉ giá USD trên thị trường tự do. Việc đồng tiền mất giá cũng khiến cho mức lương thực tế tối thiểu hằng tháng của người dân Venezuela giảm xuống chỉ còn 4,3 USD/tháng. Quốc gia Nam Mỹ này đang thiếu trầm trọng các nhu yếu phẩm như đồ ăn và thuốc men.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ từ cuối tháng 8-2017 cũng đang khiến Venezuela khó khăn hơn trong việc giải quyết các khoản nợ nước ngoài hay huy động ngoại tệ qua các ngân hàng quốc tế. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông Maduro phải tung tiền ảo giữa bối cảnh đất nước bên bờ vực vỡ nợ. Hãng Bloomberg dẫn báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nền kinh tế Venezuela trong năm nay sụt giảm 12%. Lạm phát hằng năm dự kiến sẽ tăng vượt 2.300% vào năm 2018.

Động thái tung tiền ảo tìm “tiền thật” của ông Maduro đã bị phe đối lập chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng điều này cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Một số nghị sĩ còn nghi ngờ khả năng thành công của đồng tiền ảo này giữa lúc kinh tế đất nước đang khủng hoảng nghiêm trọng.