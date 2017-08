Về thăm vợ tiện tay trộm 3 xe máy của hàng xóm bán

Ngày 10/8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Bảy (SN 1990, trú tại xã Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.



Cơ quan công an thông tin, trước đó vào ngày 23 và 28/7, đơn vị này nhận được tin trình báo của người dân bị mất 2 chiếc xe máy tại xóm trọ của anh Nguyễn Duy Sơn ở xã Nghi Xá (Nghi Lộc).

Các nạn nhân cho biết, xe của họ đều khoá cẩn thận và chắc chắn nhưng vẫn bị phá khoá lấy xe.

Bảy tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh tại khu nhà trọ nhưng do đối tượng bịt mặt, mặc áo khoác nắng và thời gian vào ban đêm nên việc nhận dạng rất khó.

Trước tình trạng trên, Công an huyện Nghi Lộc đã lập chuyên án 617X để đấu tranh tội phạm.

Đêm 2/8, các trinh sát của Ban chuyên án phát hiện 1 đối tượng đi taxi xuất hiện tại khu vực khu công nghiệp có nhiều biểu hiện đáng nghi nên đã triển khai bám theo. Tuy nhiên khi đến gần khu nhà trọ của anh Nguyễn Duy Sơn thì mất dấu.

Các trinh sát nhận định có thể đây chính là kẻ tình nghi gây ra các vụ trộm nổi bật trên.

Qua rà soát các đối tượng, công an xác định đối tượng Võ Bảy có vợ là chị H. (làm công nhân tại khu công nghiệp, có phòng trọ bên cạnh các nạn nhân mất xe. Bảy thường đến thăm vợ tại xóm trọ và ra về vào lúc nửa đêm nên không ai nhìn thấy về khi nào.

Tiến hành điều tra sâu, cơ quan chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ trộm thì Bảy có mặt tại đây. Bảy cũng là đối tượng nghiện ma tuý lâu năm, có thời gian làm công nhân tại miền Nam nay trở về quê không có việc làm.

Trong khi đang tập trung điều tra vụ án, ngày 3/8, một công nhân khác tại khu trọ này tiếp tục bị kẻ gian lấy mất xe máy. Qua các thông tin khai báo, công an xác định ba vụ trộm là do một đối tượng gây ra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của Võ Bảy và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp.

Ngày 4/8, Bảy bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Bảy quanh co chối tội. Tuy nhiên trước chứng cứ trinh sát thu thập được Bảy đã cúi đầu nhận tội.

Bảy khai do nghiện ma túy lâu năm, tiền đi làm thuê không đủ để mua heroin sử dụng. Trong một lần vào thăm vợ, Bảy phát hiện xóm trọ nhiều xe máy, cổng nhà trọ không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp xe máy để đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma tuý.

Vào các ngày 23/7, 28/7 và 4/8 Bảy vào thăm vợ. Sau khi chờ mọi người khu trọ đã ngủ, Bảy mặc áo khoác chống nắng, đội mũ, bịt khẩu trang dắt xe phá khóa đưa về Diễn Châu bán lấy tiền mua heroin và tiêu xài.