Vắng họp, 3 chủ tịch xã bị yêu cầu kiểm điểm

Ngày 12-8, Văn phòng UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa ra thông báo kết luận của lãnh đạo huyện tại buổi làm việc với các ngành liên quan và UBND các xã về tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh, diễn ra ngày 8-8.

Trong thông báo, UBND huyện Nam Trà My yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Trà Vân, Trà Tập, Trà Nam (cùng thuộc huyện Nam Trà My) tự tổ chức kiểm điểm về ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính vì đã vắng mặt không lý do trong buổi làm việc quan trọng trên.

UBND huyện Nam Trà My cũng giao Văn phòng UBND và HĐND huyện phối hợp với Phòng Nội vụ căn cứ vào các chỉ thị để đề xuất UBND huyện xử lý theo quy định.

Tại lễ hội sâm Ngọc Linh trước đó, 12,5 tỉ đồng đã được thu về từ sâm

UBND huyện Nam Trà My thống nhất tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh vào ngày 10-12 Âm lịch hàng tháng tại Trung tâm Văn hóa huyện Nam Trà My.

Quy mô phiên chợ gồm 20 gian hàng, có khu ẩm thực và tổ chức văn nghệ hằng đêm. Phiên chợ sâm Ngọc Linh đầu tiên diễn ra từ ngày 10-12 tháng 8 Âm lịch (tức ngày 29-9 đến 1-10).

Trong thông báo, UBND huyện Nam Trà My cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các địa phương liên quan chuẩn bị để tổ chức tốt các phiên chợ sâm Ngọc Linh hàng tháng.

Việc tổ chức phiên chợ sâm không chỉ giúp người dân địa phương bán được sâm và nhiều sản vật khác của địa phương mà còn giúp người có nhu cầu mua sâm an tâm về chất lượng, lại không phải qua khâu trung gian.

Trước đó, tại lễ hội Sâm núi Ngọc Linh diễn ra từ ngày 10 đến 13-6, người dân ở các xã của huyện Nam Trà My đã bán ra thị trường khoảng 200 kg sâm, thu về 12,5 tỉ đồng.

Sâm Ngọc Linh là dược liệu quý, có giá trị kinh tế rất cao và chỉ có duy nhất trên đỉnh Ngọc Linh thuộc 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum.

Hiện nay giá mỗi ký sâm từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng tùy vào độ tuổi. Nhờ vào cây sâm, nhiều người dân sống trên đỉnh Ngọc Linh xa xôi trở thành tỉ phú.