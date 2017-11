U23 Việt Nam: 3 tân binh của HLV Park Hang Seo có gì đặc biệt?

Trung vệ Trịnh Văn Lợi

Sinh ngày 26/5/1995, cao 1m76, nặng 69kg, thi đấu ở vị trí trung vệ. Văn Lợi trưởng thành từ lò Thanh Hóa cùng lứa với Hữu Dũng, Đinh Thanh Bình. Văn Lợi có trận đấu đầu tiên tại V-League vào ngày 23/7/2015 ở vòng 18 khi Thanh Hóa đến làm khách trên sân của Hà Nội (Thanh Hóa thua 1-4). Cả mùa giải 2015, Văn Lợi chơi tất cả 3 trận với tổng thời gian 119 phút.

Ở mùa tiếp theo, Văn Lợi mài đũng quần trên ghế dự bị. Anh 5 lần được thay vào sân nhưng chỉ chơi tổng cộng 76 phút.

Trịnh Văn Lợi (giữa) trong màu áo Hải Phòng ở V-League 2017. (Ảnh: Goal)

Cũng vì không có đất dụng võ, Văn Lợi chuyển tới khoác áo Hải Phòng ở mùa năm nay. Và đến vòng 6, Văn Lợi có trận đấu chính thức đầu tiên cho đội bóng đất Cảng. Anh chơi lăn xả, giúp đội nhà có được trận hòa 1-1 trước Hà Nội trên sân Lạch Tray.



Từ đây, Văn Lợi được HLV Trương Việt Hoàng tin dùng nhiều hơn. Anh sau đó thi đấu 12/26 trận của mùa giải với tổng thời gian 1015 phút.

Lên U23 Việt Nam, Văn Lợi sẽ phải cạnh tranh vị trí với Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Hoàng Văn Khánh, Huỳnh Tấn Sinh. Khả năng trụ lại U23 Việt Nam của Văn Lợi không cao.

Tiền vệ Trương Văn Thái Quý

Là cái tên không xa lạ khi từng khoác áo U19 Việt Nam lọt vào bán kết giải U19 châu Á. Nhưng đây là lần đầu, Trương Văn Thái Quý được tập trung U23 Việt Nam.

Tốt nghiệp lò PVF, Thái Quý về đầu quân cho Than Quảng Ninh mùa giải 2016. Anh có trận đầu tiên tại V-League là ngày 25/6/2016 ở vòng 13 khi Than Quảng Ninh làm khách trên sân Tân An của Long An (Quảng Ninh thắng 2-1). Nhưng đó cũng là trận đấu duy nhất Thái Quý được ra sân trong màu áo đội bóng đất Mỏ.

Mùa vừa qua, Thái Quý khoác áo Hà Nội và có 6 trận đá chính (trong đó 3 lần bị thay ra) và 10 trận vào sân từ băng ghế dự bị. Tổng thời gian thi đấu của tiền vệ này là 629 phút.

Lê U23 Việt Nam, Thái Quý phải cạnh tranh vị trí với Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hữu Dũng, Bùi Tiến Dụng, Trần Hữu Đông Triều. Cơ hội trụ lại của Thái Quý cũng không cao.

Tiền vệ Nguyễn Anh Tài

Tiền vệ Anh Tài của TP.HCM

Nguyễn Anh Tài là thành viên duy nhất của CLB TP.HCM được gọi lên U23 Việt Nam. Ở mùa giải V-League đầu tiên trong sự nghiệp, Anh Tài có 8 lần đá chính cho đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh với tổng thời gian thi đấu 785 phút.

Trong 8 lần này, Anh Tài bị thay ra 2 lần. Ngoài ra, tiền sinh năm 1996 này có 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị và 9 lần ngồi dự bị nhưng không được thi đấu.

Lên U23, Anh Tài sẽ phải cạnh tranh vị trí với Quảng Hải, Hồng Duy, Đức Huy ở hành lang cánh trái. So về kinh nghiệm và thực lực, Anh Tài không bằng Quang Hải, Hồng Duy, Đức Huy.

Ngay cả khi anh vượt qua Hồng Duy – cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương – thì cũng khó lấy được suất của Quang Hải và Đức Huy. Nếu những người cùng vị trí cới Anh Tài không gặp chấn thương, khả năng trụ lại của tiền vệ CLB TP.HCM là thấp.