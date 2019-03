Tỷ phú Jeff Bezos mỉa mai Elon Musk: “Muốn định cư trên Sao Hỏa thì hãy thử sống 1 năm trên đỉnh Everest trước đã”

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập và CEO của Amazon, đã chia sẻ một cách cởi mở về những gì ông muốn đạt được bên ngoài vũ trụ, cùng với công ty Blue Origin của mình.



Bên cạnh đó, Jeff Bezos cũng mỉa mai mục tiêu lớn lao nhất của đối thủ SpaceX, và có lẽ cũng là mục tiêu cả đời của tỷ phú Elon Musk, đó là có thể đưa con người lên định cư trên Sao Hỏa.

“Chúng ta đã gửi tàu thăm dò tới mọi hành tinh trong hệ Mặt Trời, và đây là hành tinh tuyệt vời nhất để có thể sống”, Jeff Bezos cho biết: “Hỡi bạn của tôi, những người muốn sống trên Sao Hỏa. Hãy làm giúp tôi một việc, lên đỉnh cao nhất của Everest và sống ở đó một năm. Để xem bạn có thích nó không, vì so với Sao Hỏa thì đây vẫn là thiên đường”.

Tuy nhiên tỷ phú Jeff Bezos cũng không cho rằng việc nhân loại sống ở bên ngoài Trái đất là điều bất khả thi. “Hệ Mặt Trời có thể cung cấp chỗ sống cho 1 nghìn tỷ người”, Jeff Bezos cho biết. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng kịch bản đó sẽ mất rất nhiều thời gian để xảy ra.

Chính vì vậy mục tiêu trước mắt của Blue Origin không phải là đưa con người lên Sao Hỏa hay xây dựng căn cứ bên ngoài Trái đất. Mà mục tiêu quan trọng đó là tạo ra những tên lửa tái sử dụng, cắt giảm chi phí cho việc du hành vũ trụ và xây dựng các hệ thống vận chuyển xung quanh quỹ đạo Trái đất.

Mặc dù nhà sáng lập Amazon không gọi tên đích danh của vị tỷ phú Elon Musk, nhưng chúng ta đều biết “người bạn” mà ông nhắc đến ở trên ám chỉ ai. Hai tỷ phú này cũng đã có một quãng thời gian dài tỏ ra không ưa gì nhau.

Và không phải là không có lý do khi Jeff Bezos so sánh việc sống trên đỉnh Everest trong một năm cũng giống như thiên đường nếu so với Sao Hỏa. Sao Hỏa nằm cách chúng ta hơn 250 triệu km, với bầu khí quyển chỉ bằng 1% so với trên Trái đất. Điều đó biến hành tinh này thành một buộc chân không, bất kỳ khi nào di chuyển trên Sao Hỏa cũng cần phải sử dụng tới bộ đồ phi hành gia.

Trên đỉnh cao nhất của Everest, áp suất không khí chỉ bằng 33% so với áp suất tại mực nước biển. Để sống trên đỉnh Everest không cần tới bộ đồ phi hành gia, nhưng vẫn cần tới bình dưỡng khí để thở.

Trên Sao Hỏa nhiệt độ cũng thấp hơn rất nhiều, với nhiệt độ trung bình vào khoảng -63 độ C. Trong khi đó ở trên đỉnh Everest nhiệt độ thường vào khoảng -17 đến -27 độ C.

Hơn thế nữa, khi sống trên bề mặt Sao Hỏa, bạn sẽ luôn phải đối mặt với việc bị phơi nhiễm phóng xạ. Nếu một người sống một năm trên Sao Hỏa, người đó sẽ bị nhiễm phóng xạ ở mức 234 miliSievert, cao hơn gấp 5 lần giới hạn an toàn của những người làm việc với chất phóng xạ.

Đó cũng là lý do mà tỷ phú Jeff Bezos tin rằng vẫn còn quá sớm để chúng ta nói về việc định cư trên Sao Hỏa. Hay nói cách khác, tham vọng của SpaceX và Elon Musk có phần viển vông.

