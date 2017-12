Tuyệt vọng trước Man City, Mourinho lao đầu vào kế hoạch đầy nguy hiểm

Theo The Sun, Mourinho đã đặt giá 90 triệu bảng cho Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ vừa từ chối ký vào bản hợp đồng mới với mức lương 300.000 bảng/tuần do Chelsea đưa ra. Nguyên nhân chính được cho là liên quan đến HLV Conte. Hazard muốn chờ xem The Blues tính sao với nhà cầm quân người Italia rồi mới quyết định.

Real Madrid đã theo đuổi Hazard từ lâu. Tuy nhiên, Man United đang rất tự tin chen chân vào thương vụ này. Quỷ đỏ không thiếu tiền và sẵn sàng đáp ứng hàng loạt yêu cầu "khủng" từ Hazard,

Điều đáng ngại lớn nhất lúc này với CĐV Man United lại chính là Mourinho. Hazard từng cùng Người đặc biệt vô địch Premier League. Những cũng chính tiền vệ người Bỉ bị quy là thuộc nhóm 3 kẻ cầm đầu vụ "đảo chính ngầm", khiến Mourinho phải rời Stamford Bridge.

Giữa Mourinho và Hazard tồn tại những uẩn khúc chưa thể giải thích.

Trên thực tế, Hazard chơi rất tệ trong vài tháng cuối cùng của Mourinho tại Chelsea. Thế rồi chẳng bao lâu sau khi ông thầy bật bãi, tiền vệ này lấy lại phong độ và trở thành hạt nhân ở đội hình The Blues đăng quang Premier League dưới thời Conte.

Nhiều ý kiến cho rằng việc Man City đạt phong độ quá cao khiến Mourinho hết cách và buộc phải tìm đến Hazard. Có thể, ngôi sao 26 tuổi sẽ đem tới những thay đổi tích cực cho Man United. Song về lâu về dài, sân Old Trafford khó mà yên ổn nếu như anh và Mourinho ở trong tình trạng "bằng mặt mà không bằng lòng".

