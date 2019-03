Tướng Lương Tam Quang nói vụ chùa Ba Vàng: Nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý nghiêm

Chiều 25/3, Bộ Công an đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ về kết quả công tác công an Quý I/2019.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo. Cùng dự có Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an...

Tại buổi họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc, vừa qua báo chí phản ánh về việc truyền vong báo oán, thu tiền tỉ mỗi năm tại chùa Ba Vàng. Việc này được cho là đã diễn ra nhiều năm, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo Bộ Công an về việc này chưa?

Đối với bà Phạm Thị Yến, theo những tài liệu thu thập được trong phóng sự, bà Yến có hành vi truyền bá liên quan đến việc thỉnh oan gia trái chủ, gọi vong, cúng vong bằng tiền để hóa giải kiếp nạn. Việc này có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản không?

Quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an trong vụ việc này như thế nào?

Trung tướng Lương Tam Quang trả lời.

Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện nay, UBND tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ đã lên tiếng, yêu cầu kiểm tra về vấn đề này.

Đối với lực lượng công an, theo tướng Tam Quang, trong quá trình kiểm tra, xác minh, làm rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo đúng quy định.

Ông cũng khẳng định, tất cả các thông tin báo chí phản ánh về vụ việc chùa Ba Vàng sẽ được kiểm tra, đánh giá. Nếu sự việc ở chùa Ba Vàng vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định.