Từ mai, Đà Nẵng ra quân kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe

Chiều 22/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, từ 23/1, đơn vị sẽ ra quân kiểm tra đo nồng độ cồn, test ma túy đối với lái xe.

Hiện đơn vị đã chỉ đạo các Trạm CSGT ký kế hoạch với Công an quận Liên Chiểu, Công an huyện Hòa Vang để triển khai.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tập trung đo tốc độ, nồng độ cồn, đặc biệt test ma túy đối với những trường hợp lái xe từ 8 chỗ ngồi trở lên. “Kế hoạch đã ký xong, các đơn vị bắt đầu ra quân từ ngày mai (23/1)”, lãnh đạo Phòng CSGT nói.



Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đơn vị đã chỉ đạo Trạm CSGT Hòa Hải phối hợp Công an quận Sơn Trà test ma túy đối với các lái xe ra vào cảng Tiên Sa.

“Lực lượng làm nhiệm vụ đã dừng 17 xe container ra vào cảng Tiên Sa để test ma túy đối với lái xe và chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với ma túy”, Đại tá Ngọc nói.

Cũng theo Đại tá Lê Ngọc, thời gian qua, trong quá trình phối hợp với các tổ 911, lực lượng CSGT Công an thành phố đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 23 trường hợp lái xe máy mà trong người có chất ma túy.

“Thời gian tới, Phòng CSGT Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các Trạm CSGT phối hợp với công an quận, huyện, chủ công là các đội Cảnh sát ma túy Công an quận, huyện test ma túy đối với các lái xe”, Đại tá Ngọc nói.