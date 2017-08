Từ chiếc xe ga bị mất, bắt hung thủ sát hại bà chủ tiệm cầm đồ

Ngày 15/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ đối tượng là Võ Văn Hoàng (SN 1997, ngụ ấp Kim Liêm, trị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiêng Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1975, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Trước đó, khoảng 19h ngày 9/8, bà Nhung được chồng phát hiện đã tử vong với nhiều vết đâm chí mạng trên người.



Nhân chứng cho biết, thời điểm trước khi vụ việc được phát hiện thì trời mưa rất to. Người dân nhìn thấy 1 nam thanh niên đi xe máy màu đỏ từ trong tiệm ra với nhiều biểu hiện bất thường, dáng vẻ lo lắng...



Công an tiến hành khám xét phòng trọ của hung thủ. Ảnh : M.T

Khám nghiệm tử thi, bà Nhung được xác định tử vong vì bị đâm đến 32 nhát khắp vùng bụng và ngực. Một thông tin quý báu người thân bà Nhung cung cấp là 1 chiếc xe máy tay ga Honda Vision trong tiệm bị mất. Kiểm tra tài sản có tổng cộng 41 chiếc xe máy của nhiều người tới cầm.



Kiểm tra sổ sách, giấy tờ hoạt động của tiệm cầm đồ, Công an phát hiện có 1 tờ biên nhận ghi tên người đến cầm đồ Võ Văn Hoàng, nhưng không có năm sinh, địa chỉ, không ghi biển số xe đã cầm, chỉ ghi giá cầm là 11 triệu đồng.

Tiện cầm đồ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh : M.T

Hiện trường, trên chiếc tủ sắt đặt trong nhà, có dính vết máu nhỏ giọt ở hộc trên và dưới, có dấu hiệu xáo trộn và trên 1 số chiếc xe máy do khách cầm để tại đây cũng có vết máu nhỏ giọt. Dưới nền nhà có một tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng và 1 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng dính dưới chân nạn nhân.

Công an nhận định vết máu trên là máu của hung thủ hoặc nạn nhân đã có hành động chống cự rất quyết liệt. Khả năng sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng đã có hành động lục soát tìm kiếm tài sản.

Với sự nỗ lực kiên trì, Công an đã xác định người người đứng tên trong biên nhận cầm đồ Võ Văn Hoàng là người đang tạm trú tại ấp 5 xã Long Thọ, huyện Long Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hoàng là con út của gia đình có 3 chị em. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình của Hoàng đã chuyển lên tỉnh Đồng Nai và sinh sống bằng nghề bán bún riêu.

Chiếc xe máy mấu chốt của vụ án. Ảnh : M.T

Xác minh sâu thêm, Công an phát hiện Hoàng không có nghề nghiệp và đã bỏ nhà đi khoảng 1 tháng. Gia đình cũng không hay biết gì về Hoàng. Tuy nhiên, người thân Hoàng cho biết, trước đây gia đình có mua cho Hoàng 1 chiếc xe Wave cũ, hiện đang cầm cố tại tiệm của bà Nhung.

Hàng chục trinh sát công an đã tiến hành ra soát các mối quan hệ của Hoàng và biết Hoàng có quan hệ tình cảm với 1 người phụ nữ tên D (ngụ ấp 2, xã Long Thọ, huyện Long Trạch, tỉnh Đồng Nai) cách hiện trường vụ án không xa.

Trinh sát xác định D đang làm công nhân trong KCN Nhơn Trạch và có sử dụng chiếc xe máy hiệu Vision, mang biển số: 60C2-473.11, có màu sơn trùng khớp với chiếc Vision từng cầm cố tại tiệm bà Nhung.

Công an tiến hành mời D lên làm việc thì cô gái nói có cho bạn trai tên Hoàng mượn đi khoảng vài ngày và đã đem trả lại. Từ đây, Công an xác định Hoàng chính là nghi can của vụ án.

Công an đã tiến hành mật phục ập vào phòng trọ tại ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch bắt giữ Hoàng khám xét và đưa hung thủ về trụ sở. Tại cơ quan Công an, Hoàng đã khai nhận giết chủ tiệm cầm đồ và cướp tài sản chỉ vì nợ nần.