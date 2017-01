Tú bà môi giới 1-1,5 triệu một lần gái bán dâm "đi khách", hưởng 30% hoa hồng

Ngày 1/1/2017, Công an TP Vinh (Nghệ An) thông tin vừa ra quyết định khởi tố Lê Thị Ngọc Hiền (SN 1975, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) về tội "Môi giới mại dâm".

Trước đó qua nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện 1 đối tượng thường đưa gái mại dâm đến khách sạn trên địa bàn TP Vinh bán cho khách với giá từ 1-1,5 triệu đồng mỗi lần mua dâm.

Quá trình điều tra, các trinh sát xác định đối tượng là Lê Thị Ngọc Hiền. Hiền có vẻ ngoài ưa nhìn và tài ăn nói nên thường lân la các tụ điểm ăn chơi và lên mạng xã hội làm quen với các cô gái có nhan sắc để thiết lập đường dây bán dâm.

"Má mì" chủ động tiếp cận các quý ông có nhu cầu để môi giới với những cô gái bán dâm. Khi khách có nhu cầu, Hiền đứng ra sắp xếp địa điểm cuộc mua bán dâm, thường là nhà nghỉ, khách sạn tại Nghệ An.

Khi khách đồng ý, "má mì" này liền đứng ra bố trí khách sạn, nhà nghỉ, tổ chức môi giới bán dâm. Mỗi lần giao dịch thành công Hiền thu tiền môi giới 30%.



Sau nhiều ngày lập chuyên án, bí mật theo dõi, cuối tháng 12/2016, lực lượng công an đã ập vào một khách sạn ở TP Vinh, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua khai thác nhanh, 2 cô gái thừa nhận được "má mì" Hiền điều tới phục vụ khách.

Cùng thời gian trên, lực lượng công an đã bắt giữ Hiền khi đang thuê phòng nghỉ tại khách sạn gần đó, thu giữ 7 bao cao su chưa sử dụng, hơn 1 triệu tiền mặt, 1 điện thoại di động.