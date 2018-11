Truy tố 2 anh em đánh kiểm sát viên, công an, phóng viên ở Sài Gòn

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hiền (SN 1978, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) về hai tội "Gây rối trật tự phiên toà" và "Chống người thi hành công vụ". Còn với bị can Nguyễn Văn Sang (SN 1981, em ruột Hiền) bị truy cứu tội "Chống người thi hành công vụ".



Theo kết luận điều tra, sáng 23/7 TAND huyện Bình Chánh mở phiên xét xử dân sự tranh chấp lối đi chung, giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Nam, bị đơn là Hiền cùng 1 số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác.

Trưa cùng ngày, HĐXX thuộc TAND huyện Bình Chánh đã tuyên án, buộc Hiền không được chặn lối đi chung của ông Nam cùng hàng chục hộ dân ở hẻm số 164 đường Tân Nhiễu, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Hiền không đồng ý nên giơ tay xin cho nói ý kiến nhưng chủ toạ vẫn tiếp tục đọc bản án.

Hiền bức xúc nên đặt tay lên bàn, bước sang phải, tháo dép ra rồi bẻ các khớp tay, cổ tay. Sau khi chủ toạ phiên toà công bố xong bản án, Hiền bức xúc giơ tay phản đối đồng thời chạy lên đánh 3 cái vào mặt kiểm sát viên Nguyễn Văn Lân làm vỡ mắt kính ông Lân đang đeo.

Lực lượng hỗ trợ tư pháp làm nhiệm vụ bảo vệ phiên toà đã khống chế và đưa Hiền ra khỏi phòng xử. Sau đó người nhà Hiền cùng tập trung ra khỏi phòng xử, có hành động la lối, gây ồn ào tại trụ sở TAND huyện Bình Chánh.

Phóng viên báo Người Lao Động tác nghiệp cũng bị vạ lây. Ảnh: P.A

Thấy phóng viên báo Người Lao Động tác nghiệp, Hiền đã lao đến hành hung, đập 1 số phương tiện tác nghiệp của người này...

Chưa dừng lại, Hiền còn lao vào đánh 1 cán bộ công an huyện Bình Chánh. Lúc này, Lê Thị Ngọc Loan (người nhà Hiền) dùng gậy đánh 4 cái vào người cán bộ hỗ trợ tư pháp.

Chưa dừng lại, Sang dùng tay đánh bị thương Thiếu tá Nguyễn An Bình cảnh sát khu vực Công an thị trấn Tân Túc, tham gia làm nhiệm vụ tại tòa.

Theo kết luận của Trung tâm Giám định Pháp y TP HCM, kiểm sát viên Nguyễn Văn Lân bị chấn thương phần mềm với thương tích 1%. Công an TPHCM kết luận Hiền và Sang là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Quá trình điều tra, hai bị can thừa nhận hành vi của mình, hợp tác với cơ quan điều tra.

Riêng đối với hành vi dùng gậy đánh 4 cái vào người cán bộ hỗ trợ tư pháp của Lê Thị Ngọc Loan, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, sẽ đề nghị xử lý sau.