Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 2 cán bộ tử vong trong bão số 2

Ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1184/QĐ-TTg về việc truy tặng Bằng khen cho ông Thái Huy Hào – Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật, Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An và ông Phạm Văn Chung – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Tín (Nghệ An) đã hi sinh khi làm nhiệm vụ ứng cứu, khắc phục sự cố sạt lở đường, đảm bảo giao thông trong cơn bão số 2 tại vùng miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An vào ngày 17/7/2017.

Trước đó, như Báo điện tử Infonet đã đưa tin, vào ngày 17/7, trên đường đi kiểm tra, xử lý hậu quả mưa lũ sau cơn bão số 2 (Talas), chiếc xe ô tô chở anh Thái Huy Hào - Phó trưởng Phòng Kế hoạch kỹ thuật của Ban QLDA Vốn sự nghiệp kinh tế giao thông thuộc Sở GTVT Nghệ An và anh Phạm Văn Chung -

Phó Giám đốc Công ty CP Trung Tín (Đơn vị quản lý BDTX) bị mất lái, lao xuống vực tại khu vực Xốp Chảo, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.

Mặc dù, chính quyền địa phương và Đoàn công tác đã triển khai ngay công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng anh Thái Huy Hào và anh Phạm Văn Chung đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở GTVT Nghệ An đã có công văn gửi Bộ GTVT, Bộ LĐTB&XH và UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, xem xét công nhận Liệt sỹ cho 2 cán bộ nói trên.