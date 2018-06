Truy bắt trộm, nữ chủ nhà bị chém 17 nhát dao

Chiều ngày 27-6, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh về thành tích xuất sắc lập chiến công 5 chuyên án liên tiếp, trong đó có chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân (40 tuổi trú tại khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Giết người”.



Nạn nhân trong vụ án là bà Trần Thị Quế (56 tuổi), hàng xóm của đối tượng.

Cụ thể, rạng sáng ngày 18-6, anh Nguyễn Phi Điệp, trú tại khối Phúc Lợi 2 phường Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai đi xem đá bóng Word Cup về nhà thì phát hiện mẹ mình là bà Trần Thị Quế bất tỉnh trên nền nhà, xung quanh vương vãi đầy máu, đầu và mặt chằng chịt những nhát dao chém.

Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời sự việc được cấp báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TX. Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân và truy tìm hung thủ.

Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án truy xét mang để đấu tranh, truy bắt hung thủ.

Sau gần 5 ngày thu thập chứng cứ, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Ban chuyên án đã đưa đối tượng Nguyễn Văn Quân vào “tầm ngắm”.

Đây là đối tượng đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù trở về nên Ban chuyên án điều tra theo hướng có khả năng đối tượng đột nhập để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, có thể bị chủ nhà phát hiện nên ra tay để bịt đầu mối.

Đối tượng Nguyễn Văn Quân tại CQĐT.



Do nạn nhân bị chấn thương sọ não, chưa thể cung cấp thêm được thông tin nào khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 23-6, Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt đối tượng Quân để điều tra về hành vi giết người.



Bước đầu, Nguyễn Văn Quân khai nhận: Do ở gần nhà nên hắn biết con trai bà Quế là Nguyễn Phi Điệp tối nào cũng ra ngoài xem bóng đá, chỉ còn mình bà Quế ở nhà.

Sẵn đang bí bách về tiền bạc, hắn liền nảy sinh ý đồ đột nhập vào nhà bà Quế trộm tài sản. Khoảng 1 giờ ngày 18-6, Quân giấu con dao trong người rồi đột nhập vào nhà bà Quế với mục đích trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, khi đang lục lọi tài sản thì bà Quế phát hiện, tri hô nên Quân đã dùng dao chém vào mặt và đầu bà Quế để bịt đầu mối. Khi nạn nhân gục xuống, Quân nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục khởi tố bị can Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người.