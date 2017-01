Truy bắt nhóm cướp giật liên tỉnh

Theo đó vào 12h ngày 31-12-2016, Công an huyện An Lão nhận được tin báo của chị Lương Thúy Lệ, 34 tuổi, ĐKTT khu An Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, về việc vào 11h cùng ngày chị bị 2 đối tượng nam giới, đi xe môtô giật 1 túi xách tại khu vực tỉnh lộ 360, gần thị trấn Trường Sơn, khi chị để xe máy trên đường về nhà.

Tài sản bị mất gồm 1 Ipad mini, trên 6 triệu đồng tiền mặt; 1 dây chuyền bạc, một đồng hồ đeo tay hiệu Titot.

Nhận được tin báo của chị Lệ, ngay lập tức Công an huyện An Lão cử các trinh sát phối hợp với Công an thị trấn Trường Sơn tiến hành xác minh.

Chị Lê cho biết chỉ nhớ được 2 thanh niên khoảng trên 20 tuổi đi xe EXCITER màu xanh, có số đầu là 17, sau khi giật túi xách của chị chúng bỏ chạy về hướng Thái Bình.

Từ thông tin của chị Lệ và các nguồn tin do nhân dân cung cấp, các trinh sát nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án là người tỉnh Thái Bình, một tổ công tác lập tức lên đường truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Thái Bình, các trinh sát đã lần tìm được nơi nghi vấn các đối tượng lẩn trốn.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng Công an tổ chức kiểm tra hành chính nhà bà Phạm Thị Anh, 39 tuổi, ở thôn Vô Hối, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng.



Đúng như dự đoán của các trinh sát, tại đây đã phát hiện 2 đối tượng gồm Bùi Công Hiếu, 19 tuổi; Nguyễn Văn Lâm, 20 tuổi, cùng ĐKTT xã Đông Kinh, cùng huyện Đông Hưng và chiếc xe máy EXCITER BKS: 17B3-117.69 nghi vấn là phương tiện gây án.

Đấu tranh khai thác tại chỗ, các đối tượng đã khai nhận gây ra vụ cướp tài sản của chị Lệ.

Cơ quan Công an đã tiến hành thu hồi số tiền và các tang vật, cùng chiếc xe máy là phương tiện gây án. Hiện cơ quan điều tra Công an huyện An Lão đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam các đối tượng trên để điều tra, xử lý.

Nhận lại số tài sản bị cướp, chị Lệ rất cảm phục tinh thần vì nhân dân của các CBCS Công an huyện An Lão đã nhiệt tình, nhanh chóng tìm ra thủ phạm, thu hồi tài sản cho chị.