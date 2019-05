Truy bắt nam thanh niên đeo khẩu trang đột nhập nhà dân bê két sắt chứa hơn 2 tỷ đồng

Ngày 20/5, Công an TX.Dĩ An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương truy bắt đối tượng đột nhập rinh két sắt của 1 đại gia ở khu vực lấy vàng, tiền trị giá hơn 2 tỷ đồng.



Theo công an, khoảng 2h30 ngày 15/5, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ kết đột nhập vào căn nhà ở phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi vào bên trong, đối tượng lục lọi tìm kiếm tài sản.

Khi vào 1 căn phòng, đối tượng thấy chiếc két sắt nên tìm cách mở nhưng không được. Sau đó, đối tượng này dùng chiếu đặt lên và kéo két sắt ra ngoài, bê lên xe máy (chưa rõ biển số) rồi tẩu thoát.

Chiều cùng ngày, người dân sinh sống cạnh căn nhà phát hiện có dấu hiệu trộm nên báo cho chủ nhà là anh P.H.H. (SN 1974, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Anh H. đã tức tốc có mặt ở nhà kiểm tra thì phát hiện mất chiếc két sắt chứa khoảng 1,9 tỷ đồng tiền mặt, nhiều cây vàng và một số giấy tờ quan trọng. Tổng tài sản hơn 2 tỷ đồng, anh H. trình báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời, điều tra truy bắt đối tượng gây án.