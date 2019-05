Truy bắt băng nhóm "giang hồ" chém người ở Huế rồi trốn vào TP Hồ Chí Minh

Vào lúc 23h ngày 20-4, Lý Quốc Anh (32 tuổi, trú tại 225 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế) cùng với nhóm bạn đang ngồi nhậu trước tiệm cầm đồ của mình thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng cầm đao, mã tấu lao vào đâm chém.



Hậu quả vụ việc làm một người trong nhóm Quốc Anh là Đoàn Đại Nghĩa (46 tuổi, trú tại phường Trường An, TP Huế) bị chém nhiều nhát phải vào Bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích giám định là 24%.

Ngoài ra, băng nhóm này còn đập phá hư hỏng 5 xe máy trong tiệm cầm đồ và 1 ôtô khác đỗ gần cửa tiệm.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn khi các đối tượng giải quyết mâu thuẫn theo kiểu “xã hội đen” nên Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trực tiếp chỉ đạo Công an TP Huế, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện nhanh chóng điều tra làm rõ với quyết tâm bắt giữ các đối tượng gây án.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn (tức “Sơn Tàu”, áo đen góc trái) bị lực lượng Công an bắt giữ.



Đến cuối tháng 4-2019, biết không thể lẫn trốn, 6 đối tượng trong vụ án gồm: Nguyễn Hồ Anh Tặng, Trương Ngọc Tiến, Đinh Quang Vinh, Trịnh Cao Pháp, Hồ Sỹ Việt Phương, Phan Tuấn Ngọc (từ 23 đến 38 tuổi và đều trú tại TP Huế) lần lượt ra đầu thú.

Sau khi đến sân bay quốc tế Phú Bài, các đối tượng được đưa lên xe để di lý về Huế.



Ngay sau khi ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng này, Cơ quan công an tiếp tục ra lệnh truy nã 3 đối tượng còn lại trong vụ án gồm Nguyễn Văn Sơn (tức “Sơn Tàu”, 32 tuổi, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế; có 2 tiền sự, 1 tiền án) và Hồ Ngọc Tú (27 tuổi, trú phường An Đông; có 2 tiền sự, 1 tiền án) cùng Hồ Văn Lợi (32 tuổi, trú phường Hương Sơ, TP Huế). Trong đó “Sơn Tàu” được xác định là đối tượng cầm đầu.

Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đọc lệnh bắt giữ một đối tượng trong băng nhóm của “Sơn tàu”.



Với quyết tâm bắt giữ “Sơn Tàu” cùng các đối tượng, một tổ công tác đã vào TP. Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt các đối tượng truy nã. Thiếu tá Nguyễn Thanh Quốc Đạt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết thêm, tại TP. Hồ Chí Minh, qua phối hợp với Công an các đơn vị địa phương, Tổ chuyên án Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã nhanh chóng truy xét và tìm ra “hang ổ” lẩn trốn của Sơn và các đối tượng.

“Sơn tàu” (góc trái) cùng 2 đối tượng Hồ Ngọc Tú và Hồ Văn Lợi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP. Hồ Chí Minh.



Cụ thể, sau khi lẩn trốn khỏi địa bàn TP Huế để vào TP. Hồ Chí Minh hòng tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, “Sơn tàu” cùng 2 đối tượng Tú và Lợi đã được “chiến hữu” cho mượn một căn phòng tại khu chung cư cao cấp gần như “bất khả xâm phạm” để tá túc.

Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, “Sơn tàu” và đồng bọn cho rằng, lực lượng Công an sẽ không bao giờ tìm ra nơi ẩn nấp của chúng. Tuy nhiên, khi “Sơn tàu” cùng Tú và Lợi ngồi trong nhà thì bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế ập vào bắt giữ.

Ngay sau khi di lý các đối tượng về Huế, Cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng để thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế điều tra làm rõ hành vi gây án của các đối tượng.



Qua điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã làm rõ vụ án bắt đầu từ nguyên nhân, khi vào tối 19-4, tại số 81 Bà Triệu, TP Huế, do có mâu thuẫn nên 2 đối tượng Pháp và Phương trong nhóm “Sơn tàu” bị nhóm của Lý Quốc Anh dọa đánh.

Không chịu thua thiệt nên tối 20-4, “Sơn tàu” đã tập hợp 8 đối tượng nói trên mang theo hung khí để chém nhóm Quốc Anh và đập phá tài sản tại tiệm cầm đồ.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Sơn.



Hiện Cơ quan công an đã khởi vụ án, khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam “Sơn tàu” cùng 8 đối tượng trong vụ án để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản.