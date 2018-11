Trường học hàng trăm triệu đồng cho học sinh vùng khó khăn thành nơi… chứa củi, bò phóng uế

Ông Hồ Đắc Sự, Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, trước đây thôn Phước Trạch là địa bàn khó khăn “3 không”, không có điện, không đường sá và không có trường học. Do vậy, dự án giúp cho học sinh con em địa phương có địa điểm đi học thuận lợi hơn nhưng sau đó vì nhiều lý do nên đã bỏ hoang. Ông Sự cho hay đã xin ý kiến của các cấp trên về việc bàn giao lại cho địa phương quản lý để chuyển đổi mục đích sử dụng trường. “ Nếu được chúng tôi muốn đưa cơ sở này trở thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn", ông Sự nói.