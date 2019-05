Trương Đình Hoàng và đội ngũ của Flores đồng loạt tung bằng chứng để tố nhau “chơi xấu”

Mất một thời gian dài chờ đợi nhưng cho tới hiện tại, cuộc tỉ thí giữa nhà vô địch boxing Trương Đình Hoàng và chuẩn võ sư Flores vẫn chỉ dừng lại ở mức "khẩu chiến".

Sau khi tuyên bố hủy cuộc đấu với chuẩn võ sư người Canada, Trương Đình Hoàng còn tung ra bằng chứng để tố cáo rằng phía đại diện của Flores thuộc môn phái Vịnh Xuân Nam Anh đã cố tính "chơi xấu" thay vì sắp xếp để thượng đài đúng hẹn.

Theo Trương Đình Hoàng thì vào cuối tháng 8 năm ngoái, chính người đại diện của Flores tại TP.HCM đã chốt rằng hai bên sẽ thượng đài vào ngày 26/12/2018 và cuộc họp báo sẽ được phía Flores thực hiện trong tháng 9/2018.

Trương Đình Hoàng khẳng định phía Flores đã thông báo chốt lịch đấu nhưng sau đó cố tình "bể kèo".

Không những vậy, sau khi hai bên đã thống nhất tất cả mọi điều khoản về trận đấu thì một tờ báo của Mỹ đã đăng tải lại thông tin này. Tờ báo Mỹ còn viết rằng:

"Năm nay 2019, Việt Nam dự định tổ chức Đêm Hội Võ Thuật là sự kiện thể thao và võ thuật lớn nhất kể từ năm 1975 cho đến nay và ban tổ chức đã gửi thư mời võ sư Flores cùng cả Liên đoàn Võ thuật quốc tế Vịnh Xuân Nam Anh ở Canada đến Sài Gòn giao đấu với võ sư Trương Đình Hoàng của Việt Nam thách đấu giao hữu để "nâng tầm võ đạo". Hai bên đã thỏa thuận tuân thủ theo luật pháp Việt Nam và giao đấu theo điều lệ Muay Thái".

Một tờ báo có trụ sở tại Mỹ cũng khẳng định rằng trận đấu đã được chốt.

Trương Đình Hoàng cho rằng, rõ ràng tất cả thời gian, địa điểm và thể thức thi đấu đều đã được chốt. Tuy nhiên, anh vẫn không hiểu vì lý do gì mà Flores và đại diện của mình lại đưa ra nhiều lý do để liên tục trì hoãn thay vì so găng trên võ đài.

Trong khi đó, người đại diện cho Flores tại TP.HCM (cũng là một võ sư thuộc môn phái Vịnh Xuân Nam Anh) lại khẳng định rằng hồi năm ngoái, ban tổ chức cùng với Trương Đình Hoàng đã thống nhất được thời gian, địa điểm và luật thi đấu. Tuy nhiên sau đó, ban tổ chức đã nhiều lần gửi văn bản xác nhận đến trường Đình Hoàng nhưng võ sĩ boxing lại không có phản hồi gì.

Do vậy, vị đại diện của Flores cho rằng việc Trương Đình Hoàng nói Flores cố tình kèo dài thời gian không chịu giao đấu là điều hoàn toàn sai sự thật.

Đại diện của Flores tại TP.HCM cho rằng Trương Đình Hoàng thiếu trung thực.

Phía đại diện của Flores tỏ ra khá bức xúc với Trương Đình Hoàng.

Có thể thấy, những khúc mắc liên quan tới Trương Đình Hoàng và Flores vẫn chưa thể được giải quyết. Trong thời gian tới, nếu hai bên không thể tìm được tiếng nói chung, ngay cả khi Flores quay trở lại Việt Nam trong một tương lai gần thi kịch bản hai nhân vật này sẽ cống khiến một cuộc so găng đẹp mắt và thượng võ là điều khó có thể xảy ra.