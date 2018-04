Trưởng công an kể thời điểm đến hiện trường vụ hai người bị đánh tử vong ở Bắc Giang

Người dân xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đang bàn tán xôn xao về vụ án mạng đau lòng xảy ra ở thôn Vườn vào trưa 7/4, khi đối tượng Dương Minh Sơn (SN 1957) dùng vồ đánh hai người tử vong là ông Dương Minh Công (SN 1965, em trai Sơn) và Hà Văn Tiến (SN 1943).

Ngày 9/4, PV đã tìm về xã Xuân Hương để tìm hiểu.

Trao đổi với PV, ông Ngô Quốc Khánh - Trưởng Công an xã Xuân Hương cho biết, vào khoảng 11h30 phút ngày 7/4, công an xã nhận được thông tin tại gia đình ông Dương Minh Công (trú tại thôn Vườn, xã Xuân Hương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi Dương Minh Sơn dùng vồ đánh hai người trọng thương.

Hai con gà mái mà Sơn mua về để chuẩn bị đám giỗ cũng là nguyên nhân gây ra vụ án mạng đau lòng vẫn được cọc trước cửa nhà đối tượng.

Khi ông xuống hiện trường, gia đình phản ánh chiếc vồ là hung khí gây án nên ban công an xã đã nhanh chóng thu giữ, hai nạn nhân bị thương nặng là Dương Minh Công và Hà Văn Tiến được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Lúc này, đối tượng Sơn đã về bên nhà mình nằm, ngay cạnh nhà em trai và cũng là nạn nhân của vụ án là Dương Minh Công.

"Sau đó, tôi đã báo cáo Công an huyện Lạng Giang, Công an tỉnh Bắc Giang về sự việc và chỉ đạo các công an viên vào nhà đối tượng Sơn tiến hành khống chế, bắt giữ.

Khi bị bắt, Sơn không chống cự gì và cũng tỏ vẻ bình tĩnh. Trước khi bị bắt, đối tượng vẫn đi lại trước nhà và hút thuốc...", ông Khánh thông tin.

Căn nhà Sơn ở đã xuống cấp nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên, ông Khánh cho hay, vào trưa 7/4, một nhà dân ở gần nhà ông Dương Minh Công có đám cỗ. Trong đám cỗ này có cả ông Hà Văn Tiến, Dương Minh Công, Dương Minh Sơn tới tham dự.

Khi về nhà, ông Công và anh trai có nói chuyện về việc trước đó ông Sơn đi mua đôi gà mái về chuẩn bị giỗ mẹ.



Thời điểm mua về, Sơn thông báo đôi gà mái này nặng hơn 3kg nhưng khi ông Công cân lại thì chỉ có 2,5kg nên bắt anh trai mang trả lại.

Sau đó, hai anh em xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, Sơn dùng vồ đánh em trai nhiều lần khiến nạn nhân tử vong.

Lúc này, ông Hà Văn Tiến (là gia đình đã bán gà cho ông Sơn trước đó) cũng có mặt vào can ngăn và bị Sơn tiếp tục dùng vồ đánh vào đầu.

Vị lãnh đạo Công an xã Xuân Hương cũng thông tin, ở địa phương nghi phạm Dương Minh Sơn có biểu hiện tâm lý không bình thường cách đây hơn 20 năm, nhưng không có sổ theo dõi tâm thần tại địa phương.

Phần mái của căn nhà nhiều chỗ hư hỏng.

Mặc dù gia đình đã nhiều lần đưa Sơn đi Bệnh viện Tâm thần nhưng chỉ ở viện được mấy ngày thì đối tượng này bỏ trốn về nhà.

"Gần đây gia đình đưa Sơn đi làm chứng minh thư nhân dân nhưng đến thủ tục lăn tay thì hắn ta lại bỏ về nhà, không thể tiếp tục làm. Vì có nhiều biểu hiện tâm thần nên vợ Sơn cũng bỏ về nhà ngoại hơn 20 năm nay.

Đối tượng này sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng và đi xin bà con hàng xóm, anh em thức ăn, được gì thì dùng nấy chứ không làm ăn gì...", ông Khánh nói.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Công Lý)

Ông Khánh cũng cho hay, vì biết Sơn có nhiều biểu hiện bệnh thần kinh nên hàng xóm không chơi bời hay quan hệ gì.

Còn về hai nạn nhân, ông Khánh thông tin, ở địa phương gia đình ông Tiến là hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình ông Công làm nông, kinh tế chỉ đủ ăn.