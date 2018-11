Trước trận gặp Myanmar, cầu thủ tặng quà gì khiến HLV Park Hang-seo liên tục nói "không"?

HLV Park Hang-seo là người thầy rất được yêu mến từ U23 cho đến ĐT Việt Nam. Không chỉ các cầu thủ mà với cả CĐV, ông cũng là nhân vật gây ấn tượng bởi sự thân thiện, đáng yêu và hài hước.



Tối nay, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 3 tại AFF Cup 2018 gặp đối thủ Myanmar. Ngày diễn ra trận đấu lại trùng với ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Dù bận rộn với việc chuẩn bị cho trận cầu quan trọng nhưng các cầu thủ vẫn tìm cách để tặng quà cho người thầy đáng kính.

Theo đó, các cầu thủ đã tự tay vẽ chân dung HLV Park Hang-seo để tặng cho thầy. Có lẽ, cả đội chẳng có lấy một họa sĩ chuyên nghiệp nào cả. Những bức hình đó trông khá hài hước. Người thì chỉ làm rõ được mắt kính, người phác họa lại được vóc dáng không cao của thầy. Chẳng ai vẽ lại được bức hình trọn vẹn và đẹp về thầy Park.

Ai cũng bật cười khi thấy thầy xem ảnh.

Những bức chân dung khác xa thực tế.

Chắc chỉ còn mắt kính là giống.

Khi cầm lấy bức hình, các học trò thì cười rũ rượi, HLV Park Hang-seo cũng cười nhưng liên tục nói "No, No (không, không) với các bức chân dung do học trò tặng.

Không khí vui vẻ thân mật và thật sự thoải mái trước trận đấu thứ ba của cầu thủ khiến dân mạng cảm thấy hào hứng.

Hôm nay, ĐT Việt Nam tiếp tục tiến thêm một bước trong hành trình chinh phục cúp AFF Cup. Hi vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục thi đấu tốt, giành chiến thắng để tặng thầy Park và cả CĐV Việt Nam.