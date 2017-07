Trước Song Joong Ki và Song Hye Kyo, những cặp đôi này cũng yêu nhau từ màn ảnh ra ngoài đời

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long

Bộ phim Bộ bộ kinh tâm không chỉ mang về danh tiếng cho Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi, mà còn giúp họ nên duyên, trở thành cặp đôi được yêu thích từ màn ảnh đến đời thường.

Mặc dù chênh lệch về tuổi tác đến 16 tuổi, nhưng đối với những ai là fan của Bộ bộ kinh tâm, thì họ vẫn là một cặp đẹp đôi.

Trong 3 năm yêu nhau, Lưu Thi Thi tình nguyện lui về "hậu phương", ủng hộ Ngô Kỳ Long trong các dự án điện ảnh mới. Đây là một sự hy sinh của người đẹp vì cô đang là một trong những cái tên ăn khách nhất màn ảnh.

Vào tháng 3 năm ngoái, đôi tình nhân này đã tổ chức hôn lễ tại đảo Bali với hơn 100 khách mời tham dự. Trong hôn lễ, Ngô Kỳ Long đã gửi đến bà xã những lời chân tình từ tận đáy lòng: “Trước đây, anh cứ trách ông trời đối với anh không tốt, đối với anh không công bằng sau khi anh trải qua nhiều thăng trầm, trải qua nhiều chuyện buồn. Bây giờ anh đã hiểu tại sao. Bởi ông trời muốn dành cho anh điều tốt nhất (là em)”.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy

Chênh nhau đến 12 tuổi, Lưu Khải Uy và Dương Mịch bén duyên khi đóng cặp trong bộ phim truyền hình Như Ý năm 2011.

Kể từ đó, cặp đôi luôn quấn quýt bên nhau cả trong công việc và cuộc sống. Không chỉ cùng đóng cặp trong nhiều dự án, họ còn dành cho nhau những quan tâm, chăm sóc mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

Đúng 2 năm sau ngày công khai tình cảm, vào ngày 8/1/2014, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đã có một lễ cưới đẹp trên hòn đảo thiên đường Bali ở Indonesia. Giữa sự chứng kiến của bạn bè và người thân, đôi trai tài gái sắc đã không giấu được sự xúc động khi cùng rơi nước mắt và thề nguyện bên nhau mãi mãi.

Tâm sự trong lễ cưới, Dương Mịch chia sẻ hạnh phúc: “Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm khi yêu nhau. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã đi đến cuối con đường tình yêu, tôi hy vọng sẽ cùng anh bước tiếp trên con đường dài phía trước của hôn nhân”.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Năm 2006, nhờ hợp tác trong bộ phim Tàu điện ngầm mà Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở thành những người bạn thân thiết.

Sau đó, ko ít lần hai người bị bắt gặp đi ăn cùng nhau, đi mua sắm tại siêu thị, tình cảm khắng khít khiến người ta mơ hồ khó đoán.

6 năm sau, khi cùng tham gia vào Khuynh thế hoàng phi thì tình cảm của họ càng trở nên thân mật, càng khiến người ta thấy hoài nghi. Mãi đến tháng 5 năm 2016, Hoắc Kiến Hoa đã xác nhận mình và Lâm Tâm Như đang yêu nhau. Nữ diễn viên cũng cho biết mình và bạn trai chỉ mới chuyển từ tình bạn sang tình yêu cách đây mấy tháng.

3 tháng sau khi công khai tình cảm, đôi tình nhân đã nên duyên vợ chồng bằng một hôn lễ đẹp như mơ tại Bali. Trong hôn lễ, chú rể Hoắc Kiến Hoa đã xúc động cho biết: "Trong tương lai cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều thăng trầm hơn và thậm chí sẽ có nhiều trở ngại hơn, nhưng anh hy vọng chúng ta, tay trong tay, có thể cùng nhau vượt qua được hết”.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy

Trong suốt quá trình quay bộ phim Thần điêu đại hiệp, những tin đồn về sự thân mật quá mức của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đã khiến dân tình bán tín bán nghi về cái gọi là "phim giả tình thật".

Đáng chú ý là khi Trần Nghiên Hy bị cư dân mạng chê bai vai diễn, nam diễn viên đã lên tiếng bênh vực và gọi cô là "nữ thần" mà anh ngưỡng mộ từ lâu.

Sau khi những bức ảnh hẹn hò trong khách sạn được truyền thông đăng tải, Trần Hiểu đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ của họ. Từ đây, cặp đôi chị - em không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên Đài Loan đã hết lời khen ngợi Trần Hiểu là "hài hước, đẹp trai và rất có hiếu".

Đám cưới Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã được tổ chức trang trọng trước sự chứng kiến của hàng nghìn người vào tháng 7 năm 2016. Cũng cuối năm đó, nàng "Tiểu Long Nữ" đã hạ sinh quý tử đầu lòng. Cuộc sống của cặp đôi này kỳ thực rất viên mãn hạnh phúc.

Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình

Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình quen nhau khi cùng tham gia phim Tìm kiếm của đạo diễn Trần Khải Ca. Tuy chênh nhau 5 tuổi nhưng tình cảm giữa hai cả hai rất khắng khít.

Dù mới quen nhau chưa lâu nhưng trong chương trình Khang Hy đến rồi, Triệu Hựu Đình cho biết anh “đã gặp đúng người” nên chỉ muốn kết hôn càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên sau khi công khai tình cảm, cả hai vấp phải những lời chỉ trích gay gắt đến từ công chúng. Nhiều người cho rằng Triệu Hựu Đình không xứng với Cao Viên Viên khi anh chỉ là tiểu sinh mới nổi, còn cô lại là một Hoa Đán tài sắc có địa vị trong làng giải trí xứ Trung. Trong khi đó, cha mẹ của nam diễn viên cũng không thích anh quen bạn gái lớn hơn mình đến 5 tuổi.

Bằng tình yêu và sự chân thành, cuối cùng Triệu Hựu Đình cũng khiến Cao Viên Viên gật đầu đồng ý làm vợ mình. Cả hai đã có một đám cưới đẹp như mơ vào cuối năm 2014. Kể từ đó đến nay, cặp đôi này luôn khiến nhiều người phải ghen tị bởi những cử chỉ quan tâm, chăm sóc mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Yun Jung Hoon và Han Ga In

Trước khi kết hôn, cả Yun Jung Hoon và Han Ga In đều là những tên tuổi sáng giá của làng giải trí xứ Hàn. Sau khi cùng hợp tác trong Khăn tay vàng, cả hai đã bỏ lại danh tiếng và hào quang sân khấu để sống một cuộc đời bình dị.

Tháng 4/2016, hạnh phúc càng như nhân đôi khi nữ diễn viên Mặt Trăng Ôm Mặt Trời sinh hạ con gái đầu lòng. Kể từ đó đến nay, họ đã luôn bên nhau cùng chia sẻ những ngọt bùi cay đắng suốt 12 năm qua.

Han Ga In từng cho biết, cô chưa nghĩ đến việc quay lại với phim trường bởi còn muốn toàn tâm phụng dưỡng cha mẹ chồng, lo lắng cho chồng và lên kế hoạch để sinh thêm những đứa con kháu khỉnh. Còn với Yun Jung Hoon, tình yêu và sự ủng hộ của vợ đã giúp anh có thêm nhiều vai diễn hay và thành công trong sự nghiệp.

Lee Bo Young và Ji Sung

Save The Last Dance For Me chính là bộ phim se duyên cho Lee Bo Young và Ji Sung. Cả hai được đánh giá là cặp trai tài gái sắc khi nàng là Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 còn chàng là nam tài tử điển trai phong độ.

Cặp đôi còn là những tên tuổi lớn trong làng giải trí với gia tài điện ảnh đáng ngưỡng mộ.

Sau quãng thời gian hẹn hò 10 năm, cặp đôi này chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày 27/9/2013. Đến ngày 13/6/2015, Lee Bo Young hạ sinh công chúa đầu lòng. Vừa tất bật với cuộc sống riêng nhưng cả Lee Bo Young và Ji Sung đều không quên cống hiến cho điện ảnh khi vẫn đều đặn có những dự án mới.